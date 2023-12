En medio de un importante despliegue policial, Emerenciano Sena y su mujer Marcela Acuña, imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fueron trasladados este jueves al Complejo Penitenciario Nº1 de Chaco para festejar el cumpleaños de su hijo César Sena, acusado de ser el autor del crimen.

En el marco de un plan de revinculación familiar, establecido la semana pasada por la jueza Mercedes Pereyra, la familia Sena se volvió a reunir por primera vez luego de seis meses de incomunicación, tras ser acusados del crimen de la joven el pasado 2 de junio. El reencuentro se dio en coincidencia con el cumpleaños número 20 de César.

Alrededor de las 6:30 hs, Emerenciano Sena, alojado en la comisaría Tercera Resistencia, y Marcela Acuña, en la Comisaría Sexta Resistencia, fueron trasladados hasta el Complejo Penitenciario de Villa Barberán, en Resistencia, donde está preso su hijo.

César Sena, que se encuentra detenido allí, está imputado por la desaparición y femicidio de Strzyzowski, quien era su esposa. Por el mismo crimen, Emerenciano, y Marcela fueron acusados de coautores.

Los padres del presunto femicida fueron trasladados en móviles del Servicio Penitenciario Provincial, bajo un fuerte operativo policial que incluyó la participación de personal de la Dirección General de Policía Caminera, Departamento Cuerpo Operaciones Especiales, División Cuerpo Operaciones Motorizadas, las Comisarías Tercera, Quinta y Séptima de Resistencia, y de la División Canes.

El joven debió ser atendido horas antes del reencuentro familiar por haber sufrido un principio de asfixia, al ser afectado por la quema de un colchón que protagonizó un interno en una celda cercana a la suya, informó el diario La Nación.

"Al término de cada visita, el jefe del Complejo Penitenciario Nº 1, Darío Candia, deberá confeccionar y remitir vía correo electrónico un informe detallando el curso de las mismas, manejo, desenvolvimiento y conducta de las tres personas detenidas, existencia o inexistencia de inconvenientes y cualquier otra informa que resulte útil para el curso de las actuaciones. También deberá hacerlo una vez finalizadas las cuatro visitas autorizadas", detalla el comunicado emitido el domingo por el Juzgado de Garantías N°1.

Las próximas visitas serán el 21 y 28 de diciembre y el día 4 de enero de 2024 en el horario de 8 a 12, de acuerdo a la resolución familiar.

De qué se trata el plan de revinculación que implica a la familia Sena

El plan de revinculación había sido solicitado por la defensa del matrimonio, con la idea de reencontrarse con su hijo, quién fue trasladado al Complejo Penitenciario 1 de Chaco por las continuas conversaciones que mantenía con su padre al comienzo de la investigación, según detalló Noticias Argentinas.

Se espera que dentro de poco den a conocer la elevación de la causa a juicio oral donde el "Clan Sena" será juzgado por el femicidio de la joven. Se estima que este debate estará a cargo de un jurado popular en los tribunales de Chaco.

Mientras que Fabiana González, José Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo acusados de encubrimiento, serían juzgados en un juicio abreviado en 2024.

La madre de Cecilia, Gloria Romero, publicó el domingo pasado en su cuenta de la red social Instagram: “Hoy siento como ese 5 de junio, hoy siento que me la arrancan de nuevo, hoy revivo el trauma de perder a mi hija, de sentirme sola, desamparada, un ama de casa con un escarbadientes peleando contra titanes de poder. Hoy es el día más triste después de 5 de junio. Hoy sé que Ceci no obtendrá justicia, que todo fue un circo político para usar la causa. Hoy siento la desilusión más grande de mi vida, saber que tenía razón, todos los políticos están cortados por la misma tijera de la corrupción. Bueno, gracias a todos los que me hicieron sentir que no estaba sola... la gente!!! Esta es mi última publicación, los Sena manejan y gobiernan el Chaco, es una realidad que no puedo cambiar y que le costó la vida a mi hija. Adiós y gracias”.



Tanto los fiscales como los abogados que representan a la familia de Cecilia presentaron recursos de apelación y nulidad con el objetivo de frenar el reencuentro de la familia imputada.



