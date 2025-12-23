La causa en la que se investiga al empresario Marcelo Porcel por presuntos abusos sexuales contra un grupo de menores que eran compañeros de sus hijos en una escuela privada de Palermo, sumó una nueva denuncia. De esta manera, ascendió a once el número de víctimas en el expediente, que también acumuló el resultado de las pericias realizadas a los celulares secuestrados al acusado, donde se hallaron distintas fotografías.

La causa contra Porcel comenzó el 5 de julio del año pasado por hechos que se habrían producido entre 2022 y 2024, cuando los denunciantes -todos varones- tenían entre 12 y 14 años. Los adolescentes asistían al Colegio Palermo Chico y algunos de ellos también jugaban al fútbol en las divisiones inferiores de un reconocido club de la Ciudad de Buenos Aires, involucrando a dos cursos donde concurrían sus hijos mayores.

Los duros relatos que complican al empresario acusado por abuso sexual

La última demanda en su contra fue presentada el viernes pasado y todavía no había sido analizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, de Pablo Turano. El trámite se realizó mientras el empresario ligado al sector inmobiliario y agropecuario se encuentra de viaje en Uruguay para el casamiento de su sobrina.

La imagen de Porcel junto con su familia en Punta del Este se conoció el 17 de diciembre y, aunque tiene previsto permanecer en el país vecino hasta el 5 de enero, la agencia Noticias Argentinas informó que habría realizado su regreso a Argentina en las últimas horas, de manera oculta. Por el momento, esa acción no figura en la plataforma judicial LEX 100, donde está obligado a notificar esos movimientos.

Cabe señalar que el acusado de presuntos abusos, tocamientos, facilitarles alcohol, obligarlos a jugar en apuestas on line ilegales y hasta darles dinero y grabarlos desnudos no tiene prohibido salir del país y todavía no fue indagado. La única restricción que pesa sobre él es la de no contactar ni acercarse a menos de 300 metros de los menores, testigos y familiares.

El fiscal Turano no solicitó la detención del imputado -a pesar del pedido de las querellas- al considerar que "siempre se mantuvo a derecho" y que viajó dos veces al exterior durante el año. El funcionario judicial ya requirió su indagatoria el 3 de diciembre pasado, pero esta todavía no se llevó a cabo porque se fueron incorporando nuevas denuncias que deben ser revisadas (se buscan evitar citaciones múltiples).

Qué encontraron en los celulares del empresario acusado de abuso

Según la investigación, casi todas las reuniones del grupo de chicos terminaban en la casa de Porcel e incluso les habría insistido varias veces que se quedaran a dormir, alegando que "era tarde". Algunos hechos habrían ocurrido también en un departamento de la lujosa Torre Le Parc, en otro inmueble frente a ese lugar y en las oficinas del acusado, en el microcentro porteño.

Algunas de esas "juntadas" se organizaban en un grupo de la plataforma de mensajería Whatsapp, donde el empresario generaba confianza con los jóvenes. “Les decía cosas como ‘esto no se lo cuenten a nadie, esto es entre El Capitán’ y ustedes’”, señaló sobre el tono de esas charlas el familiar de una de las víctimas.

Además, en los allanamientos que se realizaron en sus propiedades se incautaron computadoras y dos teléfonos marca Xiaomi. En los teléfonos, analizados por profesionales de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT), se hallaron más de 20 imágenes de interés para la causa, pero se hizo foco en cinco de ellas.

En una de ellas se observó a un adolescente desnudo, de frente y de cuerpo entero bajo la ducha. El informe señala que esta imagen sería una captura de pantalla de una cámara que podría haber sido escondida. En otras, se ve a un chico vistiéndose y "poniéndose un calzoncillo" y a menores en una bañera, según consignó el medio Infobae. Asimismo, precisaron que el lugar sería el baño del cuarto de uno de los departamentos que utilizaban cuando se quedaban a dormir.

La investigación penal contra el hijo del fundador de Argencard es por "abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de 18 años". En la causa se indica que supuestamente les proveía alcohol, los desafiaba a hacer juegos y hasta apostar en plataformas digitales.

La mayoría de los chicos declaró en Cámara Gesell, donde identificaron una "metodología", en la cual el hombre fue ganando su confianza con gestos que, con el tiempo, se convirtieron en conductas que comenzaron a generar incomodidad y sospechas. Los relatos coinciden que durante viajes de Porcel con el grupo llevaba cremas y les proponía a los chicos “masajes para las piernas cansadas” luego de los partidos, que derivaban en manoseos.

