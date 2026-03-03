Quién es Balen Shah, el nuevo ministro de Nepal que pasó del rap a la gestión pública

Balen Shah, el actual alcalde de Katmandú, consolidó su posición como la figura política más disruptiva de Nepal de cara a los comicios nacionales de 2027. El ingeniero estructural y estrella del rap, que llegó al poder municipal como independiente en 2022, logró capitalizar el descontento social contra una gerontocracia política que dominó el país durante las últimas tres décadas.

El nuevo refugio de Mark Zuckerberg en Indian Creek: una mansión de 170 millones de dólares

Su gestión en la capital se caracterizó por un enfoque técnico y una comunicación directa a través de plataformas digitales. Según consignó el Financial Times, Shah evitó las estructuras partidarias tradicionales para construir una base de apoyo joven que lo percibe como una alternativa real frente a los líderes históricos de los partidos Maoísta y del Congreso Nepalí.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La gente está harta de los mismos rostros que han estado en el poder desde los años noventa", señaló el analista político Amish Raj Mulmi en una entrevista reciente para Al Jazeera. El ascenso de Shah no es solo un fenómeno de popularidad, sino que responde a una ejecución de obras públicas visibles, como la gestión de residuos y la mejora de la infraestructura vial básica en el valle de Katmandú.

Shah, cuyo nombre real es Balendra Shah, utilizó su formación académica en ingeniería para auditar proyectos urbanos que estuvieron estancados por años. Esta mezcla de pragmatismo técnico y carisma mediático le permitió sortear los bloqueos legislativos impuestos por los concejales de los partidos opositores que integran el consejo municipal.

Hannah Spencer es gasista y plomera, y sorprendió al ganar en Manchester, a la derecha y al laborismo

La retórica de Shah es frontal. En diversas intervenciones públicas, el alcalde sostuvo que la soberanía de Nepal debe defenderse tanto de la influencia de India como de China. Esta postura nacionalista, sumada a su estilo de vestir —siempre con anteojos de sol oscuros, incluso en interiores—, construyó una marca personal que resuena en los centros urbanos más allá de la capital.

El quiebre con la vieja guardia y el camino a 2027

El sistema político nepalí estuvo bajo el control de una élite reducida que rotó el cargo de primer ministro en repetidas ocasiones. Figuras como Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) y Sher Bahadur Deuba enfrentan ahora el desafío de una nueva ola de políticos independientes que ven en Shah a su referente natural.

"Estamos viendo un cambio estructural en el electorado nepalí, donde la lealtad partidaria está siendo reemplazada por la demanda de resultados", reportó Al Jazeera el 2 de marzo de 2026. La publicación destacó que la popularidad de Shah supera actualmente a la de cualquier líder de los partidos constituidos, según sondeos de opinión locales citados en el informe.

Sin embargo, el camino hacia el cargo de primer ministro no está exento de obstáculos legales y burocráticos. Para alcanzar el poder nacional, Shah necesitaría formar un partido o liderar una coalición de independientes que logre una mayoría en el Parlamento. Hasta el momento, el alcalde no confirmó oficialmente la creación de una estructura partidaria nacional, aunque sus movimientos sugieren una expansión de su base territorial.

El Rey Juan Carlos puede volver a España, pero el palacio le impuso una implacable condición

El impacto de su figura también generó roces diplomáticos. Shah prohibió recientemente la proyección de películas indias en Katmandú debido a una disputa sobre la representación histórica en el film "Adipurush". Este tipo de medidas, aunque polémicas para los sectores diplomáticos, reforzaron su imagen de líder fuerte entre sus seguidores.

Gestión urbana y desafíos estructurales

A pesar del apoyo masivo, Shah enfrenta críticas por sus métodos expeditivos. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el uso de fuerzas municipales para desalojar a vendedores ambulantes y demoler estructuras informales sin previo aviso suficiente. Estos sectores argumentan que su enfoque prioriza la estética urbana sobre la subsistencia de los ciudadanos más pobres.

En términos financieros, la administración de Shah buscó aumentar la recaudación local mediante una fiscalización más estricta de los establecimientos comerciales. Según datos del Financial Times, los ingresos municipales mostraron un incremento sostenido bajo su mandato, lo que permitió financiar proyectos de iluminación LED y recuperación de espacios públicos en zonas históricas.

El interés internacional por Shah reside en su capacidad para mantener la estabilidad en una región geopolíticamente sensible. Nepal funciona como un estado tapón entre las dos potencias asiáticas, y cualquier cambio en el liderazgo nacional tiene repercusiones en la seguridad regional. Shah mantuvo una distancia prudente de las embajadas extranjeras, priorizando una agenda de "Nepal primero".

La transición de rapero a administrador público demostró ser efectiva en términos de comunicación política. Shah no utiliza los medios de prensa tradicionales para sus anuncios importantes; prefiere transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales que alcanzan millones de interacciones en minutos, puenteando la mediación de los periodistas locales.

El calendario electoral de Nepal establece que las próximas elecciones generales se llevarán a cabo en 2027. Actualmente, el país posee una población de aproximadamente 30 millones de habitantes, con una edad mediana de 25 años, lo que representa un bono demográfico que favorece ampliamente a candidatos con el perfil de Balen Shah.