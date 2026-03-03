Elon Musk es hoy la persona más rica de la historia con un patrimonio de 714.200 millones de dólares. El empresario de origen sudafricano consolidó su liderazgo tras la fusión estratégica entre su compañía de cohetes SpaceX y la firma de inteligencia artificial xAI. Esta operación elevó la valoración de la entidad combinada a 1,25 billones de dólares, otorgándole a Musk una participación personal valuada en más de 540.000 millones.

El ranking de marzo de 2026 muestra un desplazamiento definitivo de los sectores industriales y financieros tradicionales. Bernard Arnault, titular del conglomerado de lujo LVMH, y Warren Buffett, referente de la inversión clásica, son los únicos perfiles ajenos al núcleo tecnológico que resisten en el "top ten". La riqueza acumulada por los líderes del sector se quintuplicó en los últimos cinco años debido a la expansión de la infraestructura de cómputo.

Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. El crecimiento de Alphabet se aceleró tras el acuerdo histórico con Apple para integrar los modelos Gemini 3 en el ecosistema de Siri y los nuevos dispositivos móviles. Esta alianza estratégica permitió que la capitalización de mercado de la empresa matriz de Google superara los 4 billones de dólares a principios de este año.

El dominio de la infraestructura y el cómputo

Larry Ellison, presidente y CTO de Oracle, sostiene la cuarta posición con una fortuna que ronda los 248.000 millones de dólares. Su patrimonio experimentó picos históricos en septiembre de 2025, cuando llegó a superar brevemente a Musk tras un salto en los ingresos por servicios de nube dedicados al entrenamiento de modelos de lenguaje. Oracle se reconvirtió en un proveedor esencial de centros de datos para startups de IA generativa.

Jeff Bezos aparece en el quinto puesto con 244.300 millones de dólares. Aunque el fundador de Amazon diversificó sus intereses hacia la exploración espacial con Blue Origin, el motor de su riqueza sigue siendo Amazon Web Services (AWS). La división de servicios en la nube capturó gran parte de la demanda corporativa de infraestructura para inteligencia artificial, compensando la volatilidad del sector minorista.

Mark Zuckerberg ocupa el sexto lugar con 224.100 millones de dólares. El CEO de Meta logró recuperar posiciones tras el escepticismo inicial de los mercados sobre sus inversiones masivas en chips y servidores. "Nuestra ventaja competitiva hoy no es solo el software, sino la capacidad instalada de procesamiento que construimos en los últimos tres años", declaró Zuckerberg durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, se mantiene como el mayor beneficiario directo del auge del hardware. Con una fortuna de 176.000 millones de dólares, Huang ingresó al grupo de los diez más ricos impulsado por la valoración de su empresa, que alcanzó los 5 billones de dólares a fines de 2025. Nvidia controla actualmente la mayor parte del mercado de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) necesarias para el desarrollo de la IA agenticia.

La caída de los magnates tradicionales

El contraste con la vieja economía es marcado. Warren Buffett, quien supo liderar este listado durante décadas, bajó al noveno puesto con 149.500 millones de dólares. Su enfoque en seguros, ferrocarriles y energía, a través de Berkshire Hathaway, ofrece retornos estables pero alejados de las tasas de crecimiento exponenciales que registran las empresas que controlan los modelos de lenguaje a gran escala (LLM).

Bill Gates, por su parte, salió del grupo de privilegio y se ubica en el puesto 18. Esta caída no se debe a un fracaso financiero, sino a su política sistemática de transferencia de activos hacia la Fundación Bill y Melinda Gates. Desde 2020, el cofundador de Microsoft donó decenas de miles de millones de dólares, priorizando causas filantrópicas por sobre el mantenimiento de su posición en el ranking de riqueza.

Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft, cierra el listado de los diez primeros con 147.000 millones de dólares. Su patrimonio está estrechamente ligado a su participación accionaria en Microsoft, empresa que se consolidó como socio principal de OpenAI y pionera en la integración de asistentes inteligentes en software de productividad. El ranking refleja que la propiedad de la infraestructura es hoy más rentable que la producción de bienes de consumo físicos.

La brecha entre Musk y el resto de los billonarios es la mayor registrada en la era moderna. El empresario es el primero en superar la barrera de los 700.000 millones de dólares de patrimonio neto. Según los registros de Forbes del 3 de febrero de 2026, Musk se encuentra a menos de 160.000 millones de dólares de convertirse en el primer trillonario del mundo, dependiendo de la cotización de sus acciones en Tesla y SpaceX–xAI.