Juan Carlos I fue trasladado a un hotel de Abu Dabi ante el agravamiento del conflicto con Irán

El rey Juan Carlos I de España fue trasladado de urgencia desde su residencia habitual en la isla de Nurai hacia un hotel de máxima seguridad en el centro de Abu Dabi. La decisión la tomaron las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos este lunes, luego de que el intercambio de ataques entre Irán e Israel alcanzara niveles críticos de peligrosidad en la región del Golfo Pérsico. El monarca se encontraba en su villa de lujo cuando las defensas antiaéreas interceptaron proyectiles en las cercanías de la capital emiratí.

Quién es Balen Shah, el nuevo ministro de Nepal que pasó del rap a la gestión pública

A pesar de la gravedad de la situación militar, el entorno del emérito confirmó que el padre de Felipe VI no quería abandonar su hogar. "Él no percibe el riesgo como el resto de la humanidad", detallaron fuentes cercanas a la operación de traslado citadas por medios europeos. La seguridad de la familia real emiratí, que tutela la estancia de Juan Carlos desde su llegada en 2020, impuso el movimiento como una medida de protocolo obligatoria ante la posibilidad de nuevos impactos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un operativo de seguridad entre misiles y búnkeres de lujo

El traslado no fue una sugerencia, sino una orden directa del esquema de protección que rodea al monarca. Durante la madrugada, el ruido de las explosiones de los sistemas de defensa Patriot se escuchó en toda la costa de Abu Dabi. La isla de Nurai, donde el exjefe del Estado español reside en una villa valorada en millones de euros, se consideró un punto vulnerable ante la falta de infraestructuras de defensa pesada inmediatas.

El hotel elegido para su resguardo cuenta con estructuras reforzadas y una logística de vigilancia coordinada por las fuerzas especiales locales. Se trata de un complejo que ya fue utilizado en otras crisis regionales para proteger a dignatarios extranjeros. Juan Carlos I se movilizó con un equipo reducido de asistentes y sus escoltas personales, quienes mantienen contacto permanente con el Palacio de la Zarzuela en Madrid para informar sobre su estado de salud.

El Vaticano declaró culpable al sacerdote argentino Damián Rodríguez Alcobendas de abuso sexual contra un menor

La prensa internacional reportó que el emérito se mostró molesto por el cambio de rutina. A sus 88 años, el monarca prefiere la privacidad de su residencia frente al mar antes que la exposición de un hotel, aunque este sea de gran lujo. "Su intención era quedarse en Nurai, no cree que los ataques puedan alcanzar su propiedad de manera directa", explicaron allegados que siguen su día a día en el exilio.

El contexto de la escalada bélica en el Golfo

La situación en Abu Dabi se volvió inestable tras el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Teherán contra objetivos estratégicos en la península arábiga. Los Emiratos Árabes Unidos, aliados de Occidente, activaron el estado de alerta máxima en todas sus fronteras. Esta coyuntura forzó a que los residentes de zonas costeras y personalidades de alto perfil fueran reubicados en zonas con mayor cobertura de escudos antimisiles.

Juan Carlos I vive en Abu Dabi desde agosto de 2020, cuando decidió abandonar España presionado por las investigaciones judiciales sobre sus fondos en el extranjero. Desde entonces, su seguridad depende enteramente del Gobierno emiratí, que cubre los gastos de su estancia y protección. Esta es la primera vez en casi seis años que el monarca debe ser evacuado de su vivienda por una amenaza de guerra directa.

El nuevo refugio de Mark Zuckerberg en Indian Creek: una mansión de 170 millones de dólares

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España recibió notificaciones sobre el movimiento, aunque el Gobierno se limitó a señalar que la seguridad del emérito es competencia de las autoridades locales. No se prevé, por el momento, un retorno a España ni un traslado a un tercer país, ya que los médicos que lo atienden en el Golfo desaconsejaron viajes largos en medio del estrés provocado por la situación bélica.

La rutina del hotel incluye restricciones de movimiento estrictas. El monarca tiene prohibido salir a áreas comunes y debe permanecer en una suite blindada hasta que el comando de defensa aérea de los Emiratos baje el nivel de amenaza. El espacio cuenta con comunicaciones satelitales encriptadas para que el rey pueda hablar con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, quienes suelen visitarlo con frecuencia.

La intercepción de proyectiles en el espacio aéreo de Abu Dabi el 2 de marzo de 2026 marcó el punto de quiebre para su evacuación. Las autoridades de defensa civil de los Emiratos Árabes informaron que el 90% de los objetivos fueron neutralizados antes de tocar suelo. No obstante, los fragmentos de los misiles interceptados cayeron en zonas residenciales periféricas, lo que aumentó la presión para mover al personal diplomático y a los invitados del Estado.