El rey Juan Carlos se fue a una fiesta en Suiza el día que la reina Sofía sepultaba a su hermana

La prensa suiza reveló que el ex rey de España, Juan Carlos I, asistió a una fiesta privada en Lausanna el día en que su esposa, la reina Sofía, sepultaba a su querida hermana menor en Atenas.

El fallecimiento de la princesa Irene de Grecia a los 83 años supuso un duro golpe para la reina Sofía, que perdió a su principal amiga y compañera. La princesa murió en Madrid y después de un velatorio en la capital española su cuerpo fue llevado a Atenas para ser sepultado entre en el cementerio de los reyes de Grecia en Tatoi, a las afueras de la capital.

La ausencia del octogenario Juan Carlos I en las ceremonias fúnebres de su cuñada en Madrid y Atenas generó una ola de interrogantes en la prensa: ¿por qué no acompañó a su esposa en su momento de dolor?

Nacida el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Irene de Grecia era la hermana menor de la reina emérita Sofía, cuyo marido, y murió en Madrid el pasado 15 de enero. En 1962 fue dama de honor en la boda de su hermana con el entonces príncipe Juan Carlos en Atenas.

Hermana también del exrey griego Constantino II -fallecido en 2023- fue, entre otros, una pianista reconocida. Irene de Grecia, que nunca se casó ni tuvo hijos, vivía desde hace décadas en el Palacio de la Zarzuela, residencia de la familia real española, y obtuvo la nacionalidad española en 2018.

Fuentes del entorno del ex monarca esgrimieron razones de salud para justificar que no viajara desde los Emiratos Árabes Unidos. Se aludió a sus dificultades de movilidad y recomendaciones médicas que desaconsejaban desplazamientos largos en fechas.

Pero a pesar de las versiones oficiales, los medios suizos situaron al ex monarca en Lausanna en la misma fecha del entierro de su cuñada. El destino del rey Juan Carlos habría sido la celebración del cumpleaños 74 de Fuad II, el último rey de Egipto, quien reside habitualmente en el país helvético.

Un asistente al evento señaló al periódico suizo Le Temps que el rey español, amigo del egipcio desde su niñez, se mostró "animado y participó activamente en la cena privada celebrada en honor al soberano egipcio". Varios medios españoles publicaron una fotografía del rey Juan Carlos en la fiesta acompañado de un príncipe árabe.

El viaje a Suiza se produjo en un entorno de alta tensión en la Familia Real española surgido después de la publicación de las memorias del ex rey, "Reconciliación". Según fuentes cercanas a la casa real, el libro, que recorre su trayectoria política y personal, causó un profundo malestar en el Palacio de la Zarzuela, distanciando aún más las posiciones con su hijo.

Apartado de la agenda oficial por su deteriorada imagen pública, Juan Carlos I -actualmente de 87 años- abdicó en 2014 en favor de su hijo Felipe VI tras una serie de escándalos relacionados con sus finanzas y su vida privada que empañaron su popularidad, y se autoexilió a Abu Dhabi en 2020.

La publicación de sus memorias de Juan Carlos, que salieron a la venta en Francia unas semanas antes del 50º aniversario de la muerte del general Francisco Franco, causó revuelo, especialmente por los comentarios elogiosos que el antiguo monarca dedica al dictador.

La brecha familiar entre los Borbones parece ahora más profunda que nunca. "La elección de priorizar una fiesta privada sobre un funeral familiar es un mensaje claro de autonomía frente a la disciplina de la Casa Real", indica el diario helvético Tribune de Genève.