Michael Schumacher, nuevos indicios de esperanza: ya no está postrado y podría desplazarse en silla de ruedas

Doce años después del accidente de esquí que cambió para siempre su vida, nuevas versiones sobre el estado de salud de Michael Schumacher volvieron a instalarse en la agenda internacional. Un reportaje del diario británico Daily Mail asegura que el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 ya no permanece postrado y que puede sentarse en una silla de ruedas.

La información fue publicada por el periodista Jonathan McEvoy, quien citó fuentes cercanas a la familia Schumacher tras acercarse a la residencia que poseen en la urbanización Las Brisas, cerca de Andratx, en la isla de Mallorca. Según ese informe, el expiloto alemán, de 56 años, continúa bajo cuidados médicos permanentes, coordinados por su esposa Corinna y un equipo especializado, pero habría mostrado progresos físicos que le permiten desplazarse en silla de ruedas dentro de sus propiedades, tanto en Mallorca como en su residencia de Gland, a orillas del lago de Ginebra.

Michael Schumacher y su esposa Corinna

El cuidado diario del heptacampeón estaría a cargo de un equipo de enfermeras y terapeutas que mantienen una vigilancia de 24 horas, con un esquema de atención permanente que, según la prensa británica, implica costos elevados y una logística médica compleja. Corinna Schumacher, con quien está casado desde hace más de 30 años, es quien coordina el dispositivo sanitario y preserva el círculo íntimo que rodea al expiloto.

La privacidad de Schumacher sigue siendo un principio central para su familia. Desde el daño cerebral que sufrió tras chocar contra unas rocas en la estación de esquí de Méribel, en los Alpes franceses, el excorredor fue mantenido fuera del ojo público. No volvió a mostrarse en público desde aquel 29 de diciembre de 2013, cuando sufrió el traumatismo craneoencefálico grave durante unas vacaciones familiares junto a su hijo Mick, que entonces tenía 14 años.

Tras ser operado de urgencia en el Hospital Universitario de Grenoble para aliviar la presión intracraneal, Schumacher salió del coma en 2014 y fue trasladado a Suiza, primero a un centro médico en Lausana y luego a su domicilio en Gland, donde continuó su tratamiento en un entorno estrictamente controlado. Desde entonces, las noticias sobre su evolución fueron apareciendo de forma esporádica, con datos sueltos y siempre envueltas en un fuerte hermetismo.

Medios británicos como The Sun sostienen que su capacidad de comunicación sería extremadamente limitada. Según versiones no confirmadas, apenas podría interactuar mediante parpadeos. “Entiende algunas cosas de lo que ocurre a su alrededor, pero probablemente no todas”, citó una de las fuentes consultadas por ese diario, reflejando la complejidad del proceso neurológico y la lentitud de su recuperación.

En ese sentido, Elisabetta Gregoraci, exesposa de Flavio Briatore, afirmó públicamente: “Michael no habla, sólo se comunica con los ojos”. Briatore, histórico dirigente de la Fórmula 1 y actual asesor ejecutivo de Alpine, es una de las figuras del automovilismo que mantuvo contacto con el entorno del expiloto alemán a lo largo de los años.

Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo. Versiones recientes indican que ya no estaría postrado y podría movilizarse en silla de ruedas

Las referencias más consistentes sobre su estado de salud provinieron siempre de su círculo íntimo: su esposa Corinna, sus hijos Mick y Gina, y Jean Todt, exjefe de Ferrari y uno de sus amigos más cercanos, quien en distintas entrevistas se limitó a señalar que Schumacher “está siendo cuidado” y que la familia protege su intimidad de forma estricta.

Leyenda absoluta de la Fórmula 1 y emblema histórico de Ferrari, Michael Schumacher permanece como una figura mítica del deporte mundial. Cada novedad sobre su salud tiene repercusión mundial, no sólo por lo que representa en la Fórmula 1, sino por la historia personal que atraviesa su recuperación. Las versiones recientes vuelven a poner en agenda un proceso marcado por el cuidado permanente y una intimidad que su familia eligió resguardar.

gd