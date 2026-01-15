El dolor de la reina Sofía por la muerte de su hermana Irene de Grecia, su guardiana espiritual

La Casa Real de España anunció este jueves el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, en un comunicado en el que precisan que el hecho se produjo en la mañana de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid.

"Sus Majestades los Reyes y Su Majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid", dice el comunicado de Casa Real.

La muerte de la princesa Irene a los 83 años marca la pérdida del apoyo más estrecho que la reina Sofía a lo largo de su turbulenta vida y sus problemas personales. Los biógrafos señalan que su discreta figura fue fundamental para mantener el equilibrio emocional en el palacio la Zarzuela en tiempos de crisis

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Metamorfosis de la dinastía Pahlavi, de la autocracia a la esperanza de la 'Gen Z' en un Irán en crisis

La princesa Irene de Grecia, tía materna del rey de España Felipe VI, falleció este jueves a los 83 años en Madrid, según anunció la Casa Real en un comunicado.

Nacida el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Irene de Grecia era la hermana menor de la reina emérita Sofía, cuyo marido, Juan Carlos, fue el monarca español desde 1975 hasta su abdicación en 2014 en favor de su hijo, Felipe VI.

Irene de Grecia, el pilar silencioso de la reina Sofía

Desde su llegada a España en la década de los ochenta, la princesa Irene de Grecia se convirtió en la sombra protectora de su hermana, la reina Sofía, esposa del rey Juan Carlos. Vivió desde entonces en el palacio madrileño de La Zarzuela junto a la familia real, en un gesto que respondió una necesidad de consuelo mutuo. Ambas compartieron habitaciones cercanas y una rutina marcada por la sencillez.

Nacida en 1942 como la hija menor del rey Pablo de Grecia, Irene se mudó a Madrid con su madre, la reina Federica, a finales de los años 70, y fue la confidente necesaria durante las crisis que sacudieron la estabilidad del matrimonio de los reyes Juan Carlos y Sofía. En tiempos de problemas, la periodista Selina Scott señaló en su obra A Saga of Royal Misfortune: "Irene es el único ser humano en quien Sofía confía".

Aunque tenía los títulos de princesa de Grecia y Dinamarca, Irene no tenía apellido ni ciudadanía desde la caída de la monarquía griega, en 1973. En Madrid, vivió de forma austera, evitando los lujos propios de su rango y dedicando su tiempo a la lectura y la meditación. No ocupaba un lugar oficial en el organigrama de la Casa Real, pero su influencia era decisiva en las decisiones privadas de la madre del actual rey Felipe VI.

"Javid Shah": las protestas en Irán son la "oportunidad de oro" para el príncipe Reza Pahlavi

Incluso en los momentos de mayor tensión institucional, la princesa Irene mantuvo un perfil bajo que evitó cualquier fricción con la prensa. Su rol era el de una consejera muda que sabía escuchar, aportando una calma necesaria en un entorno a menudo asediado por los escándalos públicos.

Una princesa apátrida: los años del exilio y la pérdida

La vida de Irene estuvo marcada por la inestabilidad política de su país natal. Nació en Sudáfrica, donde la familia real griega se refugió después de que los nazis los expulsaran de Atenas durante la guerra. El golpe de los coroneles en 1967 obligó a la familia real a huir precipitadamente, esta vez hacia Roma. Aquella noche de diciembre transformó a la joven princesa en una exiliada que perdió su hogar y estatus.

En su biografía autorizada escrita por Eva Celada (originalmente publicada como Irene de Grecia: La princesa rebelde), se documenta que tras el exilio, Irene vivió una etapa de incertidumbre. La pérdida de la nacionalidad griega la convirtió técnicamente en una ciudadana apátrida. Se movió por el mundo con un pasaporte diplomático antes de obtener la nacionalidad española. "No pertenezco a ningún lugar y pertenezco a todos", comentaba.

La muerte de su madre, la reina Federica, en 1981 en Madrid, terminó por anclar a Irene al suelo español. Fue entonces cuando decidió establecerse definitivamente cerca de su hermana, abandonando sus viajes a la India donde buscaba refugio tras el trauma del exilio.

Entre el piano y el Nirvana: la búsqueda espiritual de Irene de Grecia

Irene de Grecia destacó por una sensibilidad artística y espiritual inusual en la realeza. Fue una virtuosa del piano, formada bajo la estricta tutela de la legendaria Gina Bachauer. Juntas ofrecieron conciertos benéficos en grandes salas internacionales durante la década de los sesenta.

Juan Carlos, el rey que sepultó al franquismo, levantó la democracia y hundió a la monarquía

Sobre su talento musical, el crítico del New York Times escribió tras una presentación en 1969: "La princesa Irene muestra una técnica sólida y una profundidad interpretativa que trasciende su linaje real". Sin embargo, la música no fue su única vía de escape personal.

Su período en la India junto a su madre marcó su giro hacia el hinduismo y el vegetarianismo. Se convirtió en una estudiosa de la filosofía advaita vedanta, integrando conceptos de paz y desapego en su vida diaria, algo que chocaba con la rígida etiqueta de la corte de España.

Fundó la organización "Mundo en Armonía" en 1986, con el objetivo de ayudar a los más desfavorecidos y promover la cultura. A través de esta fundación, Irene canalizó su vocación filantrópica, enviando suministros agrícolas y medicinas a países en desarrollo de forma anónima.

La princesa Irene nunca buscó el reconocimiento público por sus obras de caridad ya que, según explicaba, su espiritualidad le dictaba que el bien debía hacerse en silencio. "Mi verdadera riqueza es la libertad de no poseer nada", le dijo al biógrafo británico Hugo Vickers.

¿Un rey salvará a Francia? Descendiente de Luis XIV dice ser la solución a la crisis de Macron

Esa búsqueda del Nirvana y su rechazo al materialismo la convirtieron en una figura excéntrica para algunos en España, pero esencial para Sofía. La reina española adoptó muchas de las costumbres de su hermana, incluyendo la dieta vegetariana y el interés por las medicinas alternativas y el zen.

En sus últimos años, la salud de Irene fue declinando, agravada por el Alzheimer, pero su conexión con Sofía se mantuvo intacta. Compartieron viajes a Grecia para visitar las tumbas de sus ancestros, cerrando el círculo de una vida que empezó en el centro de la realeza y terminó en la paz de una búsqueda interior constante.

Fotos: Europa Press