La supuesta hija secreta de Freddie Mercury murió este jueves a los 48 años tras una extensa lucha contra un cáncer espinal poco común, apenas meses después de que su existencia fuera revelada en una biografía que sacudió el universo de Queen. La noticia fue confirmada por su familia y por el viudo de la mujer, quien detalló que falleció “en paz” luego de enfrentar durante años una enfermedad agresiva.

Conocida en el entorno íntimo como “Bibi”, la mujer había sido revelada públicamente recién el año pasado, cuando la escritora Lesley-Ann Jones publicó Love, Freddie, donde aseguró que el cantante tuvo una hija en secreto durante una relación en 1976. La existencia de la mujer había sido mantenida bajo reserva durante décadas y, hasta la publicación del libro, nunca había sido confirmada de manera pública.

Según el entorno familiar, Bibi falleció “en paz tras una larga batalla contra el cordoma, un cáncer espinal poco común”, dejando dos hijos de nueve y siete años. La noticia fue comunicada por su esposo, Thomas, y luego confirmada por la autora que sacó a la luz la historia, quien aseguró estar “devastada” por la pérdida.

El viudo de la mujer fue quien se contactó con medios británicos para informar el fallecimiento. “B se encuentra ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes”, expresó Thomas en un mensaje que rápidamente se viralizó por su carga emocional.

La escritora Lesley-Ann Jones aseguró que el cantante de Queen llamaba a su hija “Bibi”, pero también la apodaba “mi trésor” (mi tesoro, en francés) y “mi ranita”. Según la autora, Mercury mantuvo una relación cercana con ella hasta su muerte en 1991 y le dedicó al menos dos canciones del repertorio de Queen: “Bijou” y “Don’t Try So Hard”.

“Estoy devastada por la pérdida de esta mujer que se convirtió en mi amiga íntima, que acudió a mí con un objetivo desinteresado: dejar de lado a todos aquellos que han tenido rienda suelta a la historia de Freddie durante 32 años, desafiar sus mentiras y su reescritura de su vida, y entregar la verdad”, dijo Jones tras conocerse la noticia.

La autora también sostuvo que el líder de Queen engendró a Bibi durante una aventura en 1976 con una mujer casada y que cuenta con pruebas de ADN para respaldar esa afirmación. “El libro se basa en 17 volúmenes de diarios que su difunto padre le dio a ‘B’ en 1991, antes de morir de neumonía bronquial causada por el SIDA”, explicó.

Jones relató además que el cáncer de Bibi se originó cuando era muy joven y que esa fue “la verdadera razón por la que la familia se mudaba con tanta frecuencia, para poder acceder al mejor tratamiento en ese momento para el cordoma: un tipo raro de cáncer de columna que siempre iba a matarla”. Según la autora, la enfermedad había entrado en remisión durante algunos años, pero luego reapareció con fuerza.

“Llevaba algunos años en remisión cuando volvió a aparecer. Fue entonces cuando decidió contactarme. Había leído mi libro de 2021 sobre Freddie, El amor de mi vida. Me envió un correo electrónico para decirme que me había acercado más al verdadero Freddie en ese libro que cualquier otro escritor o cineasta anterior (en particular, detestaba la película Bohemian Rhapsody de Queen), pero que 'aún había algunas cosas que debería saber'", relató Jones.

Y añadió: “Trabajamos juntas durante cuatro años para escribir y publicar el libro, en tiempo prestado”, agregó la escritora, quien remarcó que la mujer estaba muy enferma durante ese período, pero tenía la firme decisión de contar su historia. “Al final de su vida, era lo único que le importaba. Tenía una misión. Se priorizó a sí misma y a sus propias necesidades”.

Antes de iniciar el último tramo de tratamiento, Bibi realizó un viaje que su entorno definió como “épico”. “El verano pasado, hacia el final de su vida, ella, su marido y sus dos hijos pequeños emprendieron el viaje de su vida a Sudamérica. Contra todo pronóstico, logró llegar a las ruinas incas de Machu Picchu, su destino predilecto”, contó Jones. A su regreso, ingresó directamente en un programa de quimioterapia. El libro se publicó el 5 de septiembre.

La revelación de la existencia de la hija secreta de Freddie Mercury generó una fuerte controversia, especialmente por la reacción de Mary Austin, la histórica pareja del cantante. En agosto, antes de la publicación del libro, Austin había dicho en una entrevista que estaría “asombrada” si Freddie tuviera una hija y sostuvo que no tenía conocimiento de tal mujer.

Jones fue contundente al referirse a ese episodio: “(Bibi) quedó devastada por los intentos de Mary Austin de negar su existencia y su denuncia de la veracidad del libro. Los abogados de Mary, Farrer & Co., fueron muy duros en sus intentos de impedir la publicación. Lo intentaron todo. Fracasaron. Tras la publicación del libro, nunca volvieron a contactarnos. No encontraron nada en el libro que nos justificara una demanda”.

La autora agregó: “Love, Freddie es la verdadera historia de Freddie. Esta noticia me impacta y me perturba profundamente, pero no me sorprende. Sabía que iba a ocurrir desde el principio. Fue una carrera contrarreloj. Contra todo pronóstico, logramos lo que en un momento parecía imposible, dado todo lo que ella enfrentaba. Fue el honor de mi vida haber sido elegida por ella para compartir la verdadera historia de Freddie”.

También explicó por qué Bibi nunca quiso hacer pública su identidad: “No quiso que se conociera su nombre porque era médica y corría el riesgo de terminar con su carrera y comprometer a sus pacientes”. La familia, que vive en Francia, evalúa ahora publicar algunas fotos, incluso imágenes de ella junto a Freddie cuando era joven.

Antes de que su historia se hiciera pública, Bibi había dejado un mensaje en el libro sobre su vínculo con Freddie. “No quería compartir a mi papá con todo el mundo”, escribió. Y agregó: “Después de su muerte, tuve que aprender a vivir con los ataques en su contra, las tergiversaciones sobre él y con el sentimiento de que mi papá ahora pertenecía a todos”.

“Lloré y lamenté la pérdida de mi papá, mientras los fans de todo el mundo lloraban a Freddie. A los 15 años, no es fácil. Tuve que convertirme en adulta sin él y vivir todos los momentos y acontecimientos estructurantes sin su apoyo”, expresó en ese texto íntimo.

En otro tramo, la mujer relató: “Durante 30 años tuve que construir mi vida y mi familia sin él y aceptar que no estaría ahí para compartir momentos felices con nosotros. Durante 30 años, mientras el resto del mundo reinterpretaba la vida de Mercury, su música y todo lo que había sido, yo necesitaba tener a mi papá solo para mí y mi familia. ¿Cómo podría haber hablado antes?”.