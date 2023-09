Se subastan decenas de objetos de Freddie Mercury: desde su piano hasta el manuscrito de “Bohemian Rhapsody”

Este miércoles 6 de septiembre comenzó la subasta de miles de objetos que pertenecieron al líder y vocalista de Queen, Freddie Mercury. Entre las cosas que figuran a la venta en Sotheby’s de Londres hay manuscritos de sus canciones, vestuarios emblemáticos, un piano, guitarras, accesorios, cuadros y muchísimas pertenencias personales más del artista.

La sesión comenzó al ritmo de "We Will Rock You" y lo primero que se puso a la venta fue la puerta de Garden Lodge, su casa londinense. Recubierta de grafitis de fans, la puerta de color verde se vendió por 412.750 libras (516.000 dólares), lo que pulverizó la estimación inicial, que era de entre 15.000 y 25.000 libras.

El piano de que Freddie Mercury se compró en 1975

Entre los muchos objetos rematados por Sotheby's en la venta de este miércoles, que será seguida por otras dos subastas presenciales y tres por internet, destaca el piano de que el cantante y compositor compró en 1975. El instrumento podría alcanzar un valor de dos a tres millones de libras (2,5 a 3,75 millones de dólares).

Otro tesoro a la venta es el manuscrito original de la emblemática “Bohemian Rhapsody” que contiene 15 páginas escritas con lápiz y lapicera, con correcciones que dan cuenta de los diferentes arreglos y giros creativos que Mercury quiso darle al tema, que originalmente iba a llamarse "Mongolian Rhapsody".

Guitarra acústica que el músico compró a fines de los 60's

Además de objetos que adquieren valor histórico, hay piezas de arte como pinturas de Chagall, Dalí y Picasso que adornaban la casa del artista, además del último cuadro que adquirió un mes antes de su muerte, un óleo de James Jacques Joseph Tissot. Todo será subastado.

Las pertenencias de Freddie Mercury que se subastan

Todos los objetos en venta son de Garden Lodge, la casa de Mercury en West London. La colección fue puesta en venta por Mary Austin, una amiga cercana que llegó a ser la prometida de Mercury.

"Mary Austin tuvo la colección y la cuidó por más de tres décadas", comentó a AFP Gabriel Heaton, especialista en libros y manuscritos de Sotheby's. A Mercury "no le interesaba tener un museo de su vida, pero le encantaban las subastas", al punto de ser visitante frecuente de las ventas de Sotheby's, acotó Heaton.

Unos 1.469 lotes serán subastados en la casa londinense, cuya fachada fue decorada para la ocasión con un enorme bigote. Algunos objetos revelan otras facetas de Mercury, como su pasión por los gatos y Japón, como lo indica su colección de quimonos e impresos.

Trajes escénicos, cruces, libros y hasta un peine de bigote

Los trajes escénicos más extravagantes de Mercury, sus catsuits, la camiseta sin mangas de Superman, la capa y la corona que usó durante la gira "Magic" de 1986 y sus fotos polaroid personales son parte de la venta.

Las botellas más selectas de su bodega, como algunos Dom Perignon, serán ofrecidos junto a artículos más íntimos, tales como un libro de poesía con anotaciones personales y un peine para bigote.

Antes de la venta, la casa de subastas exhibió la colección al público durante un mes y cuando la subasta fue anunciada en abril, Sotheby's calculó que los lotes alcanzarían al menos 6 millones de libras.

Parte de los ingresos serán donados al Mercury Phoenix Trust y la Fundación Elton John para el SIDA, dos organizaciones involucradas en la lucha contra el sida.

Sotheby's asegura que se trata de la mayor colección por volumen de un ícono cultural en ser subastada desde la de Elton John en 1988, cuando se vendieron 2.000 lotes por un total de 4,8 millones de libras.



