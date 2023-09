Las celebridades más famosas y reconocidas, amados, odiados, idolatrados, admirados, repudiados, no importan cual sea el sentimiento más fuerte que generan pero no pierden su vigencia pese al paso de los años. De este modo sus pertenencias son objetos que históricamente se vendieron y seguirán vendiéndose a cifras con valores inimaginables que alcanzan los millones de dólares.

En ese marco, recientemente las casas de subastas con mayor trayectoria en nivel global organizaron concurridas subastas de objetos célebres. Importantes y codiciados artículos pertenecientes a personajes históricos de la realeza, la música y la historia de empresas y el mundo tecnológico fueron integrados a los remates más esperados. Un negocio que se expande y marca el elevado grado de aceptación que las subastas celebres tiene entre el público.

El manuscrito de Steve Jobs

Por un lado el famoso manuscrito del fallecido CEO de Apple, Steve Jobs que detalló las primeras ventas de Apple como empresa y cobró gran valor entre los coleccionistas. Lo cierto es que con el paso de los años, los objetos del gigante tecnológico aumentan su extraordinario valor por lo que muchos ya hablan de las “Reliquias de Apple”.

Elizabeth Holmes, "la nueva Steve Jobs" que engañó a todos en Silicon Valley y terminó en prisión

Recientemente, una de las piezas históricas de la icónica compañía de la manzana mordida se subastó a un valor que alcanzó una cifra astronómica: un manuscrito de Steve Jobs en el que se delineaban los primeros esbozos del que sería un anuncio publicitario para la primera computadora que la compañía lanzó al mercado: el Apple I, que en rigor de verdad era màs parecido a una caja de escribir de madera. La nota detalla las características de la computadora y el plan de promoción. Además lo que agregó mayor valor aún es que contiene la firma del mismo Jobs.

Este artículo salió a subasta a principios de agosto con un precio de venta de casi USD 176.000. No se conoce la identidad de la persona que desembolsó la abultada suma en dólares, pero se presume que la intención de su nuevo dueño sea preservar el manuscrito en condiciones que permitan que el valor aumente con el paso del tiempo.

La extraordinaria biblioteca de Charlie Watts será subastada

Las zapatillas gastadas de Freddie

Otra de las pertenencias convertida en objeto de culto, son las zapatillas gastadas que la estrella Freddie Mercury usó en sus icónicos shows icónico. Sin importar el estado por su uso, porque lo importante es quien las usó las sumas ofrecidas lo dejaron manifiesto.

Con la puntera evidentemente desgastada y luciendo un color blanco opaco, nada cambia ni pone freno al deseo de sus fanáticos por convertirse en dueños de las zapatillas de sus sueños.

Lo cierto es que pocos días previos al comienzo de la subasta “Freddie Mercury: A World of his Own”, sus fanáticos empezaron a ofertar y ya llegan a los USD 12.000 por las zapatillas de su ídolo. Aun quedan días y la oferta sigue en aumento.

A cuánto se subastarán los manuscritos creados por Freddie Mercury de “Bohemian Rhapsody”

La casa de subastas Sotheby’s anunció una mega subasta con los objetos más preciados de Mercury, para conmemorar que el 5 de septiembre próximo hubiese cumplido 77 años. Entre los objetos a subastarse están las zapatillas blancas con rayas negras, que el cantante habría usado en la gira “The Works”, en 1984.

A su vez, también las habría usado en sus históricos shows en Río de Janeiro y la inolvidable gira “Live Aid”, en 1985. También afirman que las usó en la gira “Magic” y en su última actuación en vivo con Queen, en Knebworth Park, en 1986.

Tras su fallecimiento en 1991 se convirtió en una leyenda y según trascendió el estimado que puso como base la casa Sotheby’s por las zapatillas Adidas altas de Mercury rondó entre los USD 3.773 y los USD 6.288, aunque ya se conoce que las ofertas alcanzaron los USD 12.000 dólares. Lo cierto es que la subasta en vivo comenzará el 7 de septiembre.

El piano que acarició las manos de Freddie

Entre los 1500 objetos del legendario músico, que salieron a subasta, están las zapatillas gastadas, el peine con el que peinaba su bigote, la letra de "We are the champions” y la capa y corona que usó al final de cada show en la última gira de Queen en 1986, con “God Save The Queen”.

Subasta de vagones de subte en desuso: cuánto cuestan y para qué pueden usarse

La casa de subastas Sotheby's tiene a su cargo el remate de las principales pertenencias del ídolo. Sin embargo, uno de los objetos que más llama la atención y el deseo para los fans y coleccionistas " es su piano en el cual dio vida a la melodía de "Bohemian Rhapsody" en 1975.

Se trata de una verdadera joya, negro de media cola el Yamaha G2 Baby Grand. Este piano se estima que podría salir a un valor estimado a tres millones de libras esterlinas, lo que equivale a cerca de USD 4 millones, según informó la CNN.

La colección saldrá a la venta en seis subastas temáticas durante el mes de septiembre próximo. El cierre de la exposición será el 5 de septiembre, día de su cumpleaños.

El icónico suéter rojo de la princesa

El famoso jersey rojo con pequeñas ovejas blancas se estima que podría venderse en subasta en línea, en principio, a 81.000 euros. Pasaron 26 años desde la muerte de la princesa Diana de Gales el 31 de agosto de 1997. Sin embargo su imagen y el amor de la gente están intactos. Mundialmente conocida como Lady Di se ganó la fama mundial y también el cariño de muchos por haber roto los esquemas establecidos por la realeza.

26 años de la muerte de Lady Di: ¿Cómo fue el accidente?

Lo cierto es que sale a subasta el famoso jersey rojo estampado que la princesa estrenó junto a su amiga Sarah Ferguson, mientras miraba jugar un partido de polo a su entonces novio en junio de 1981 en Windsor. Desde el 31 de agosto hasta el 14 de septiembre estará disponible para su subasta.

Lo cierto es que las subastas de celebridades y objetos extraños no paró de crecer desde el 2021, por efecto de la cuarentena por coronavirus que impulso los negocios on line. Esta categoría de subastas sumaron USD 24,4 millones solo en el primer semestre de 2021 frente a los USD 7,5 millones para el mismo periodo de 2020. Desde entonces no dejo de crecer este negocio que fue dejando de ser un nicho.

AO JL