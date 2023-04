A 50 años de su muerte, Picasso sigue vendiendo cuadros por millones y millones

Con ventas que ya superan los US$ 4.700 millones en la última década, el pintor español Pablo Picasso (1881-1973) es el más cotizado en las subastas de todo el mundo, según datos de la firma de análisis francesa Artprice.

Completan el podio de los más cotizado el estadounidense Andy Warhol con US$ 3.400 millones de dólares y el francés Claude Monet con US$ 2.600 millones.

En las subastas, 5 obras del pintor español han superado los US$ 100 millones de dólares, 16 más de US$ 50 millones y 39 más de US$ 30 millones, de acuerdo con datos de AFP.

50 años sin Pablo Picasso

En diez años se han adjudicado un promedio de más de 3.000 obras de Picasso, es decir 31.745 ventas.

Las obras más caras de Picasso

Pintada en 1955, "Las mujeres de Argel (Versión O)”, con US$179,4 millones, es la obra más cara de Picasso. Fue vendida en la subasta del 11 de mayo de 2015, considera como la más grande de la historia hasta ese momento. El valor fue cinco veces lo que el vendedor había pagado 18 años antes.

"Las Mujeres de Argel"

En los últimos 20 años, otras dos obras de Picasso han ostentado el récord de mayor subasta de arte: "Niño con pipa" (US$ 94 millones), desde mayo de 2004 a febrero de 2010, y "Desnudo, hojas verdes y busto" (US$ 106,5 millones), desde mayo de 2010 a mayo de 2012.

En 2021 se ubicó en el primer lugar de las subastas, con casi 3.500 lotes vendidos por US$ 671 millones de dólares, mientras que 2022 bajó a "sólo" US$ 494 millones de dólares, según Artprice.

Éxito asegurado en exposiciones

Museos de todo el mundo y, particularmente, en Francia y España, han programado unas 50 exposiciones sobre la obra del artista malagueño.

El Museo Picasso de Barcelona registró casi 120.000 visitantes en su muestra sobre la relación de Picasso y el galerista Daniel-Henry Kahnweiler.

Museo Picasso de París

También está cosechando un gran éxito la actual gran retrospectiva sobre el artista del museo parisino, organizada bajo la dirección artística del diseñador británico Paul Smith, informó AFP.

"Si 'no aciertas el tiro' con una exposición Picasso, sabes que puedes organizar otra al día siguiente, con una nueva mirada y nuevas perspectivas", señaló Emmanuel Guigon, director del Museo Picasso de Barcelona, en diálogo con AFP. “Algo que no sucede con muchos otros artistas”, admite.

LR