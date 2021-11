Un manuscrito de Albert Einstein superó US$ 15 millones y es récord histórico en subastas

El 23 de noviembre la sucursal París de Christie’s bajó el martillo en 13.383.000 euros (US$ 15.056.127,23) y vendió un manuscrito histórico de Albert Einstein.

Este es el mayor precio pagado hasta ahora por algo que perteneció al físico alemán, que se nacionalizó estadounidense.

En 2016, la misma casa Christie's, pero de Londres, vendió por 266.500 libras esterlinas un reloj de bolsillo suizo de principios del siglo XX que el autor de la teoría de la relatividad usaba cuando tenía 25 años y trabajaba en la oficina de patentes de Berna.

Por entonces, ya pensaba que el tiempo no era un valor absoluto. Ese mismo día de 2016, la firma Levi Strauss & Co pagó 110.000 libras esterlinas a Christie's por la campera de cuero que Albert Einstein lucía cuando fue fotografiado para la portada de la revista Time en 1938.

Christie’s París, en cambio, superó a todas las casas de subastas propias y ajenas al vender por más de US$ 15 millones el manuscrito en el que, de puño y letra, el físico alemán Albert Einstein dejó su primer boceto de la teoría de la relatividad general.

La subasta abrió con un valor de base de tres millones de euros y trepó sin respiro.

Albert Einstein, subasta histórica

En lo que resta del año, Christie's subastará 19 artículos que pasaron por las manos de Einstein.

"Se trata, sin duda alguna, del manuscrito de Einstein más preciado jamás puesto a subasta", señaló la casa de remates Christie's, ubicada en el petit hotel de la Avenida Matignon, entre Champs Elysées y la calle Faubourg Saint Honoré, la zona más prestigiosa y cara del hexágono francés, rodeada de galerías de arte y anticuarios.

Las cartas y manuscritos de Albert Einstein son una pieza muy preciada por Christie’s, pero sobre todo en la sucursal de Londres, en la que ya están agendadas varias subastas de cartas y manuscritos del genio alemán, pero mucho más pequeñas que este tesoro de la física.

Luego de desarrollar la teoría de la relatividad especial, en 1905 (presentando la fórmula "E=mc²"), Einstein comenzó a trabajar, en 1912, en una teoría de la relatividad general. El manuscrito vendido consta de 54 páginas y fue redactado entre 1913 y 1914, en Zúrich (Suiza) por el mismo Einstein y su colaborador -casi confidente-, el ingeniero suizo Michele Besso.

Según la información que hizo pública la firma Christie's gracias a Michele Besso "el manuscrito llegó, casi milagrosamente, hasta nosotros: Einstein probablemente no se habría preocupado de conservar lo que podía parecerle como un documento de trabajo". Es decir, para él fue un borrador y para el comprador, un tesoro de 13.383.000 euros, más impuestos y el premio al vendedor.

Récord de Albert Einstein

Premio Nobel de Física en 1921; pero no por la teoría de la relatividad.

El manuscrito esboza los primeros desarrollos de la teoría de la gravitación, que Albert Einstein publicó finalmente en noviembre de 1915. Su teoría de la relatividad general revolucionó la comprensión del universo.

Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm, el 14 de marzo de 1879, y falleció a los 76 años en Nueva Jersey, el 18 de abril de 1955. Para entonces ya era un símbolo del genio científico del siglo XX y también –un poco a pesar de sí- un icono del pop, gracias a la desprejuiciada foto que le tomaron en 1951, cuando sacaba la lengua.

A principios de 1913, tanto Einstein como Besso "empezaron a trabajar en uno de los problemas con los que la comunidad científica llevaba décadas chocando: la anomalía de la órbita del planeta Mercurio", recuerda Christie's. Ambos científicos resolvieron ese enigma.

Pero no lo hicieron en los cálculos de ese manuscrito, que incluyen "varios errores que pasaron desapercibidos" en ese momento. Cuando Einstein los detectó, dejó de preocuparse por el manuscrito, que quedó en manos de Michele Besso. Para Einstein, este boceto millonario era sólo una libreta de apuntes.

Más subastas y manuscritos de Albert Einstein

Con guantes, como corresponde para manipular un tesoro de valor millonario.

En este momento, Christie’s tiene planeadas para el 2021, diecinueve subastas de artículos que pertenecieron a Albert Einstein. Con una base de 1000 libras esterlinas más impuestos (c. & 1.250 en total) arrancará en Londres la oferta de un volumen de Out of My Later Years, dedicado de puño y letra “To Mr A.C. Robbins / A. Einstein. 50”.

El que tiene bolsillo para más puede apostar, el 15 de diciembre, a dos páginas manuscritas en alemán, fechadas el 25 de diciembre de 1925. En esa ocasión, el precio de base oscilará entre 40.000 y 60.000 libras esterlinas (US$ 53.515 a US$ 80.280).

Según Julian Wilson, especialista de Christie’s en manuscritos, libros y mapas, “hacía un lustro que la mayor inquietud de Albert Einstein era encontrar una teoría que sirviera tanto para la gravedad como para el electromagnetismo, como lo dijo en una conferencia de 1923, refiriéndose al Premio Nobel de 1921: ‘El intelecto que busca una teoría integrada no puede contentarse con la suposición de que existen dos campos distintos totalmente independientes entre sí por su naturaleza’".

"Los documentos manuscritos científicos de Einstein de ese período, y más generalmente, de antes de 1919, son extremadamente raros", destaca Wilson.

El manuscrito de 54 páginas que se el 23 de noviembre ya pasó a manos privadas que por ahora quedan en el anonimato, se nos presenta como una rareza, “como uno de los dos únicos manuscritos de trabajo que se conservan y que documentan la génesis de la teoría de la relatividad general”, apunta Wilson y agrega: “es un registro extraordinario del trabajo de Einstein y proporciona una fascinante visión de la mente del mayor científico del siglo 20”.

El otro documento al que se refiere Julian Wilson y que pertenece a ese período crucial en la investigación del físico, es el que se conoce como Cuaderno de Zúrich (finales de 1912, principios de 1913) y se encuentra en los archivos Einstein de la Universidad Hebraica de Jerusalén.

Y por último, también el 15 de diciembre se subastará en Londres una copia de la icónica foto del genio de la física sacando la lengua. Einstein salía de celebrar su cumpleaños número 72 en Princeton Club, y se sentó en el coche del Dr. Frank Aydelotte, jefe del Instituto de Estudios Avanzados. El reportero gráfico Arthur Sasse, de United Press Internacional era uno de los tantos que estaban presentes, pero sólo él pudo captar ese instante burlón del genio de la física. A Albert Einstein le encantaba esta imagen y mandó a hacer varias copias. La que se subastará, está dedicada y firmada para Mr. Robbins y tendrá una base de 20.000 a 30.000 libras esterlinas (entre US$ 26.770 y US$ 40.138).