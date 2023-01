Qué decía el último correo que mandó Steve Jobs antes de morir

A mediados de 2022, familiares y amigos del fundador de Apple, Steve Jobs, lanzaron la página web “Steve Jobs Archive”. En ella, se recopilan se recopilan citas, videos y frases de motivación del emprendedor que pueden ser útiles para otras personas.

Ultimo mail de Steve Jobs

En ese sentido, lo primero que se puede leer es un mail que se envió él mismo en el que retrata su admiración por la humanidad. El correo electrónico fue escrito en septiembre del 2010, un poco más de un año antes de su fallecimiento. Su importancia, además de reflejar su forma de ver el mundo, radica en el hecho de que fue el último mail que escribió.

Biografía de Steve Jobs: "Un hippie antimaterialista"

Su legado en frase del correo

A continuación, el contenido exacto del correo:

Cultivo poco de lo que como, y de lo poco que cultivo no crie ni perfeccioné las semillas.

No confecciono mi propia ropa.

Hablo una lengua que no he inventado ni perfeccionado.

No descubrí las matemáticas que utilizo.

Estoy protegido por libertades y leyes que no he concebido, legislado, aplicado o juzgado.

Me conmueve música que no he compuesto yo mismo.

Cuando necesité atención médica, no pude para ayudarme a sobrevivir.

Yo no inventé el transistor, el microprocesador, la programación orientada a objetos ni la mayor parte de la tecnología con la que trabajo.

Amo y admiro a mi especie, viva y muerta, y soy totalmente dependiente de ellos para mi vida y mi bienestar.

Enviado desde mi iPad

Según Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, el archivo está “arraigado en la noción de Steve de que una vez que entendés que, fuera del mundo natural, todo en el entorno construido y todos los sistemas que gobiernan nuestra vida en el planeta fueron construidos y diseñados por otros humanos. Una vez que tengas esa percepción, comprenderás que, como ser humano, puedes cambiarla, puedes estimularla, quizás puedas interrogarla y estirarla. De esa manera, sucede el progreso humano”.

RM / LR