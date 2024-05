Sony negocia acuerdo potencial de US$1.000 millones para comprar catálogo de Queen

Sony Music está en conversaciones para adquirir el catálogo musical de Queen, que incluye éxitos como Bohemian Rhapsody, en lo que podría ser uno de los mayores acuerdos de este tipo jamás realizados.

Sony está trabajando con otro inversionista en una compra que podría ascender a US$1.000 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser citadas por tratarse de información confidencial.

Las conversaciones, que también abarcan la comercialización y otras oportunidades de negocio, están en curso y podrían no concretarse en un acuerdo, según las personas. Un portavoz de Sony declinó hacer comentarios. No fue posible contactar a un representante de Queen para obtener sus impresiones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nubank destrona a Itaú como el banco más valioso de América Latina

Los artistas han estado vendiendo sus catálogos a inversionistas por sumas cada vez mayores en los últimos años. Previamente este año, Sony adquirió la mitad del catálogo musical de la estrella del pop Michael Jackson a la sucesión del fallecido cantante por al menos US$600 millones, según informó Billboard. Bob Dylan también vendió sus grabaciones a Sony en 2022.

El catálogo de Queen incluye algunos de los éxitos más vendidos, como Don’t Stop Me Now, Another One Bites the Dust y We Will Rock You.

Brian May, Roger Taylor, John Deacon y los herederos de Freddie Mercury son accionistas en partes iguales de Queen Productions Ltd., que obtuvo unos ingresos de £40,9 millones (US$52 millones) en el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022, según los últimos registros disponibles.

La confianza del consumidor de Estados Unidos crece por primera vez en cuatro meses

El valor de los catálogos musicales se disparó en la última década gracias al crecimiento de los servicios de streaming de pago y a las bajas tasas de interés. Universal Music Group NV compró este año una participación minoritaria en Chord Music Partners, una empresa que posee más de 60.000 canciones, incluidas las escritas por artistas como The Weeknd, John Legend y Lorde.

No todos los acuerdos sobre catálogos musicales han sido un éxito. En 2022, los miembros de la banda Pink Floyd decidieron vender su catálogo por al menos US$500 millones, pero las ofertas no llegaron a materializarse.

Las empresas que se han centrado en comprar derechos musicales también han tenido problemas. Hipgnosis —fundada en 2018 en Londres— compró catálogos de canciones con el objetivo de convertir la música en una clase de activos, pero el fondo tuvo dificultades para recuperar su inversión en derechos musicales y actualmente está siendo vendida a Blackstone Inc. Posee catálogos de canciones de Blondie, Kaiser Chiefs y Red Hot Chili Peppers.