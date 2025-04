Javier Milei celebró el nuevo esquema arancelario que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció oficialmente este miércoles 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. El referente de La Libertad Avanza escribió un tuit en inglés citando “Friends will be friends”, el clásico de la banda inglesa Queen, para hacer mención a su "amistad" con el mandatario norteamericano. Acompañó el posteo con las siglas “TMAP”, que significan “todo marcha de acuerdo al plan”.

El polémico posteo de Javier Milei el día de Malvinas.

La celebración de Milei llega después del último anuncio de Trump, en el que Argentina quedó entre los países "beneficiados" con los aranceles mínimos impuestos por el país del norte. El posteo, realizado a las pocas horas del acto oficial en homenaje a los veteranos de la guerra de 1982, generó fuertes críticas en redes sociales, donde cibernautas, dirigentes opositores y excombatientes cuestionaron al mandatario por elegir una canción británica en un día donde se conmemora el conflicto armado contra el Reino Unido.

El propio presidente, en su discurso en Plaza San Martín, ya había generado controversia más temprano al referirse a los habitantes de las islas como "malvinenses" y sostener que la Argentina debe convertirse en una potencia para que "nos elijan con los pies", en alusión a los kelpers, lo que fue interpretado por sectores políticos como un guiño a la autodeterminación británica, un gesto provocativo en la fecha más sensible en términos de soberanía nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei, fanático de Thatcher, tiene una foto suya en el despacho presidencial

Otro detalle a tener en cuenta, publicado por el periodista Juan Luis González en una nota para la revista NOTICIAS que salió este martes 2 de abril, es la prueba de que el presidente tiene una foto en su despacho de Margaret Thatcher, quien era primera ministra británica mientras duró la guerra de Malvinas, y fue quien dio la orden del hundimiento del General Belgrano, un crimen de guerra que terminó con la muerte de 323 argentinos.

La foto de Thatcher y Reagan que Milei tiene en su despacho presidencial

La foto de la “Dama de hierro” se encuentra en una de las mesas de trabajo que Milei tiene en su oficina, pero Thatcher no está sola ahí: también hay una foto de Ronald Reagan, cuya doctrina implicó un avasallamiento sistemático de las democracias y la soberanía de los países latinoamericanos. Estas imágenes le llamaron la atención al canal británico BBC que, cuando entrevistó al mandatario en mayo del 2024, le consultó por el tema.

La respuesta del presidente en esa ocasión fue: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es intelectualmente muy precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher, ella fue brillante. ¿Entonces, cuál es el problema?”.

El discurso de Trump para anunciar los aranceles que pusieron feliz a Milei

El presidente Trump declaró este miércoles 2 de abril, día que bautizó como “Día de la liberación”, que implementará nuevos aranceles para igualar las barreras comerciales que otros países les imponen a Estados Unidos: “Hoy será recordado como el día que empezamos a hacer a América grande otra vez. Vamos a producir todo lo que necesitamos aquí, en Estados Unidos".

"Las farmacéuticas van a venir corriendo, vamos a construir nuestro futuro con el orgullo que siempre tuvimos. La nación entera será transformada”, prometió Trump y añadió: “Para las naciones que nos han maltratado pensamos en la combinación de las tasas. Somos amables, pero no han sido tan amigables con nosotros. Han tomado mucho nuestra riqueza, pero no lo vamos a permitir. Frente a la guerra económica, Estados Unidos no puede seguir con esa política unilateral, no puede pagar los déficits de Canadá y México”.

Juan Grabois atacó a Javier Milei por sus palabras sobre Malvinas: "Presidente cipayo, a ver si estudia un poco"

El referente republicano declaró que “las fábricas volverán a nuestro país, abriremos los mercados y romperemos las barreras al comercio exterior. Será la era dorada. Vamos a volver y va a ser muy fuerte. Nuestro país y sus contribuyentes fueron estafados, pero eso no va a pasar más. Firmaré una orden histórica. Es uno de los días más importante en la historia, es la declaración de nuestra independencia económica. Es nuestro turno de prosperar y serán millones de dólares en que reduciremos de impuestos”.

El presidente norteamericano implementará aranceles del 10% para los productos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador que entren a Estados Unidos; por otra parte, se implementarán aranceles del 20% para todos los productos procedentes de la Unión Europea.

HM/ML