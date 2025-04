Ramón Garcés, excombatiente de Malvinas: "Pasé 25 años sin hablar de la guerra"

Ramón Garcés, excombatiente de la guerra de Malvinas, estuvo invitado este miércoles en el piso de "Comunistas", programa emitido por la pantalla de Bravo TV. Su relato del horror sufrido antes, durante y después del conflicto bélico es elocuente: "Pasé 25 años sin hablar de Malvinas", reveló.

Garcés relató su experiencia en el conflicto armado, su rol en la defensa y las dificultades que enfrentó durante su vida tras la guerra. El excombatiente estuvo a cargo de una batería antiaérea con el objetivo de derribar aviones británicos. Recordó con especial detenimiento la Batalla de Darwin, donde el 27 de mayo de 1982 tres aviones atacaron posiciones argentinas con bombas y ametralladoras a una velocidad de 600 kilómetros por hora. "Era terrible, y yo estaba sentado en un cañón, esperando lo peor", recordó.

Luego relató que pasó 15 días como prisionero de guerra. Durante ese tiempo, su actual esposa, Roxana, intentó saber de él. "Nos dieron una hora de visita. Estaba con mi familia y amigos cuando un soldado se me acercó y me dijo que una chica quería saludarme. Era Roxana. Nos conocimos el 14 de junio de 1982, y ahora llevamos 39 años juntos", expresó.

Por otro lado, la posguerra constituyó un desafío para el excombatiente. "Pasé 25 años sin hablar de Malvinas. Vendía alfajores en la calle porque no tenía trabajo. Roxana me acompañaba mientras estudiaba. Fue un periodo muy difícil", confesó. Con el tiempo, entendió la importancia de compartir su historia. "Tenes que empezar a hablar, te va a hacer bien", le recomendó una profesora de la Universidad de La Matanza, consejo que lo motivó a narrar su experiencia.

Sobre las expresiones de Javier Milei durante el acto de este miércoles en Plaza San Martín, Garcés se mostró tajante: "Tener que escucharlo es tremendo, agresivo y doloroso. No piensa en los más de mil suicidios de excombatientes, ni en los 632 fallecidos, ni en sus familias. Muchos compañeros cayeron en depresión, alcohol y drogas", enumeró.

Curiosamente, su primer empleo formal tras la guerra se lo dio un inglés. "El sabía que yo había combatido en Malvinas. Comprendió que me mandaron en cumplimiento de órdenes. Me dio trabajo. El estaba agradecido, y yo no le fallé", contó. Su historia también expuso las divisiones dentro de los veteranos y la polémica en torno a la figura de Margaret Thatcher. "Hay excombatientes que votaron a un presidente (Milei) que se declara fan de ella", reflexionó.

Finalmente, Garcés enfatizó lo precario de su entrenamiento para la guerra: "Todo lo que aprendí fue en Malvinas. Mi instrucción militar consistió en tan solo dos clases sobre un pizarrón", cerró.

BR / FPT