El drama de las enfermeras de Malvinas: "Nosotras contuvimos a todos, pero a nosotras no nos contuvo nadie”

“Hoy es más necesario que otros años recordar lo vivido en Malvinas. Hoy es un día patrio, tristemente patrio. Vi pocas banderas, incluso el presidente no usó escarapela. Creo que el ejemplo comienza ahí. Es muy triste lo que hace el gobierno de Milei", se lamentó Alicia Reynoso, enfermera que prestó servicio en un hospital móvil de campaña en Comodoro Rivadavia donde asistió a soldados heridos y sufrió de cerca el estruendo de la guerra. La enfermera agregó: "Hoy, los héroes de Malvinas hicieron la democracia”.

Reynoso, entrevistada en la mesa de periodistas de "Soy casta" —emitido de lunes a viernes de 19 a 20.30 por Bravo TV— fue una de las tantas mujeres que desempeñaron un rol clave durante la guerra de Malvinas. A pesar de no haber estado en las islas, su labor fue fundamental dentro del operativo sanitario de la Fuerza Aérea. Sus expresiones acentúan la lucha por el reconocimiento de las mujeres veteranas de guerra.

Reynoso recalcó el rol de las mujeres durante la guerra y su constante sentimiento de sentirse “detrás de todo” ya que “no suelen nombrarlas”. “Hoy, hay negacionistas que pretenden callarnos, pero no van a lograrlo”, aseguró con firmeza, al mismo tiempo que habló de la "resistencia al olvido".

Su reconocimiento oficial como veterana de guerra demoró quince años, a pesar de haberse probado su participación. La Fuerza Aérea tiene 14 mujeres veteranas de la guerra, de las cuales aún cinco quedan por ser reconocidas.

“No nos dejaron despedirnos de nuestra familia. Nosotras contuvimos a todos, pero a nosotras no nos contuvo nadie”, expresó.

Gimena Fuertes, periodista del programa, le consultó a Reynoso acerca de la aplicación de torturas o extorsiones durante su experiencia. “Nosotras no lo vimos, pero sí notabamos que los jóvenes llegaban mal alimentados, con hambre, con ropa no apta para el clima frío y con la mirada perdida. No alimentar o alimentar mal a la tropa es violencia”, resumió.

Hacia el final de la entrevista, reveló que no podían negarse ante los pedidos de los superiores, y contó una experiencia que aún sigue patente en su memoria. “Un jefe arrestó a una compañera porque se había equivocado con un utensilio para la mesa”, recordó. “En la guerra se cumplen las órdenes, o si no hay fusilamiento”, cerró.

BR / FPT