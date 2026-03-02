Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, concretó la compra de una propiedad por 170 millones de dólares en la isla de Indian Creek, un enclave privado en Miami conocido como el búnker de los billonarios. La operación se realizó de manera privada y representa una de las transacciones inmobiliarias residenciales más altas registradas en la historia del estado de Florida.

Esta nueva adquisición se suma a otras dos propiedades que el magnate ya posee en la misma isla, formando un complejo de terrenos adyacentes de casi 4.050 hectáreas. La propiedad cuenta con una estructura principal de dimensiones monumentales, acceso directo a la bahía de Biscayne y sistemas de seguridad de última generación diseñados para garantizar la privacidad total de la familia Zuckerberg.

Indian Creek es una villa incorporada en el condado de Miami-Dade que cuenta con su propia fuerza policial y una patrulla marítima las 24 horas. La isla tiene apenas unas 40 residencias y un club de golf privado en el centro, lo que la convierte en uno de los lugares más restringidos del planeta. Allí Zuckerberg tiene como vecinos a figuras como Jeff Bezos, Ivanka Trump y Tom Brady.

La transacción se llevó a cabo a través de una entidad de responsabilidad limitada vinculada a la oficina familiar de Zuckerberg, una práctica común entre individuos de alto patrimonio para mantener la confidencialidad. Según los registros de propiedad y fuentes cercanas a la operación citadas por The Wall Street Journal, la venta no pasó por los listados públicos del mercado inmobiliario tradicional.

Una expansión estratégica en el mercado de Florida

El interés de Zuckerberg por Indian Creek comenzó hace meses, cuando adquirió las primeras parcelas en la zona. Con esta tercera propiedad, el empresario asegura una extensión de costa privada que le permite construir un complejo unificado. Los arquitectos y planificadores que trabajan en el proyecto mantienen acuerdos de confidencialidad estrictos sobre las reformas que se realizarán en el sitio.

El mercado inmobiliario de lujo en Miami experimentó un crecimiento sostenido desde 2020, impulsado por la migración de ejecutivos del sector tecnológico y financiero desde Silicon Valley y Nueva York. La llegada de Zuckerberg a Indian Creek solidifica la posición de la isla como el epicentro del poder económico en el sur de Estados Unidos, superando los precios de Palm Beach.

"El tamaño de la propiedad y la ubicación en el extremo de la isla ofrecen una protección y una vista que son prácticamente imposibles de replicar en cualquier otro lugar de Miami", señaló un consultor de bienes raíces de lujo familiarizado con el área en un informe técnico sobre el mercado de Florida. La propiedad anterior que ostentaba el récord en la isla fue vendida por una cifra significativamente menor.

La residencia original en el terreno cuenta con múltiples habitaciones, una piscina de borde infinito y un muelle privado capaz de albergar embarcaciones de gran calado. Sin embargo, se espera que Zuckerberg realice modificaciones estructurales profundas para adaptar la vivienda a los estándares de seguridad que maneja en sus otras residencias de Palo Alto y Hawái.

El búnker de los multimillonarios y la seguridad privada

La seguridad en Indian Creek es un factor determinante para estas inversiones. La isla está conectada a tierra firme por un solo puente custodiado por una garita de seguridad. Zuckerberg, quien destina decenas de millones de dólares anuales a su protección personal, eligió este lugar precisamente por la dificultad de acceso para personas ajenas a la comunidad.

Los costos de mantenimiento y los impuestos territoriales de estas propiedades superan los varios millones de dólares anuales. Solo el impuesto sobre la propiedad en esta nueva parcela podría alcanzar cifras récord para el condado de Miami-Dade, dada la tasación basada en el precio de venta de 170 millones de dólares. El mercado local observa con atención cómo estas compras elevan el valor de las parcelas linderas.

Zuckerberg no es el único que está expandiendo su huella en la isla. Jeff Bezos compró recientemente tres propiedades contiguas en Indian Creek, lo que generó una competencia silenciosa por el control de la mayor cantidad de metros cuadrados frente al agua. Esta tendencia de "ensamblaje de propiedades" es característica de los ultra ricos que buscan crear fincas familiares aisladas.

La propiedad recién adquirida tiene una extensión que bordea los límites del club de golf, proporcionando una barrera natural adicional. Los detalles específicos sobre el número de metros cuadrados cubiertos de la mansión se mantienen bajo reserva en los planos presentados ante la municipalidad de Indian Creek Village. Los registros públicos muestran que la propiedad pagó tasas por servicios municipales excepcionales el año pasado.

El cierre de la operación de 170 millones de dólares se produjo en un contexto de escasez de inventario en el segmento ultra-high-end. Los vendedores de estas propiedades suelen ser familias de larga data en Florida o herederos que aprovechan los precios récord para liquidar activos. En este caso, el nombre del vendedor original se mantuvo protegido por estructuras legales complejas.

La cifra final de la venta se suma a los más de 1.000 millones de dólares que Zuckerberg invirtió globalmente en bienes raíces. Sus propiedades en Hawái y California siguen siendo su residencia principal, pero la inversión en Miami indica un cambio de interés hacia la costa este, siguiendo los pasos de otros gigantes de la industria tecnológica.

El Departamento de Tasación de Propiedades de Miami-Dade actualizará los valores de mercado de la zona en el próximo ciclo fiscal. La venta por 170 millones de dólares establece un nuevo punto de referencia para las tasaciones de todas las residencias de la isla. El número de folio de la propiedad vinculada a la operación termina en una secuencia que corresponde a la sección noreste del enclave.