Misterio en Moscú: hallan muerto al magnate ruso Umar Dzhabrailov, vinculado a los archivos Epstein

El magnate ruso y exsenador Umar Dzhabrailov, de 67 años, fue hallado muerto en Moscú tras sufrir heridas de bala dentro de su residencia ubicada en el exclusivo complejo Vesper Tverskaya. El caso generó repercusión internacional debido a su pasado político, empresarial y a sus polémicos vínculos con figuras relacionadas con el caso Epstein.

Según informaron medios locales, el empresario fue encontrado en un charco de sangre y trasladado de urgencia a un hospital con un disparo en la cabeza, aunque murió sin recuperar el conocimiento.

Las autoridades rusas iniciaron una investigación y, de manera preliminar, consideran que podría tratarse de un suicidio. En el lugar fue hallada una pistola Luger perteneciente a la víctima, aunque no se encontró ninguna nota.

Un pasado rodeado de controversias

Dzhabrailov, empresario de origen checheno y exrepresentante parlamentario, era una figura conocida tanto en la política como en los círculos sociales de alto perfil en Rusia. Incluso llegó a presentarse como candidato presidencial en el año 2000, elección en la que obtuvo el último lugar.

El magnate también protagonizó episodios polémicos. En 2017 fue sancionado tras disparar un arma al aire en un hotel cercano al Kremlin, un hecho que reforzó su imagen pública controvertida.

Además, reportes recientes señalaron posibles dificultades financieras, ya que cuentas bancarias vinculadas a sus empresas habrían sido congeladas días antes de su muerte, en medio de tensiones económicas internacionales.

Su vínculo con el caso Epstein

El nombre de Dzhabrailov apareció en documentos relacionados con el financista estadounidense Jeffrey Epstein. El propio empresario había declarado que conoció a Epstein a través de Ghislaine Maxwell, a quien describió públicamente como su “alma gemela”.

En entrevistas previas, aseguró desconocer las actividades criminales por las que Maxwell fue condenada y expresó sorpresa ante las acusaciones que involucraban la captación de menores.

Hasta el momento, no está claro cómo comenzó la relación entre ambos.

El exsenador mantenía vínculos con figuras del mundo del espectáculo y la moda internacional. Fue relacionado socialmente con reconocidas supermodelos y celebridades, y mantuvo una relación sentimental con la periodista y presentadora rusa Ksenia Sobchak, hija del exalcalde de San Petersburgo Anatoly Sobchak.

Sobchak lo recordó como “un hombre culto y galante”, destacando su afición por la poesía y su estilo de vida vinculado al lujo y la alta sociedad.

Investigaciones abiertas

Dzhabrailov ya había sobrevivido a un presunto intento de suicidio años atrás, según informes citados por fuentes policiales. También fue interrogado en reiteradas ocasiones por los servicios de seguridad rusos en relación con el asesinato en 1996 de su exsocio estadounidense Paul Tatum, un caso emblemático de la Rusia posterior a la caída de la Unión Soviética, hecho que siempre negó.

En sus últimas declaraciones públicas, el empresario había manifestado preocupación por ciudadanos rusos atrapados en zonas de conflicto en Medio Oriente y expresó interés en compartir sus experiencias con jóvenes.

Por el momento, las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación y las autoridades no descartan nuevas líneas de análisis.

