El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante todo 2026 estarán habilitadas tres credenciales para sus afiliados en Argentina: la digital, la plástica tradicional y el ticket de autogestión con código QR.

La medida fue anunciada por el organismo para garantizar el acceso a prestaciones médicas, medicamentos y trámites administrativos en todo el país.

Las tres credenciales válidas

PAMI detalló que los afiliados podrán utilizar indistintamente:

- Credencial digital, disponible en la aplicación oficial de PAMI.

- Credencial plástica tradicional, que se mantiene vigente sin necesidad de renovación.

- Ticket de autogestión con código QR, que se obtiene en las terminales de autogestión ubicadas en las sedes del organismo.

Todas cumplen la misma función: validar la identidad del afiliado y permitir el acceso a los servicios.

Consecuencias de no actualizar la credencial

El organismo aclaró que quienes no cuenten con una credencial vigente pueden enfrentar demoras en la atención médica, dificultades para retirar medicamentos en farmacias y problemas al realizar trámites administrativos.

En caso de extravío o deterioro, se recomienda gestionar de inmediato una nueva credencial en la aplicación, en las oficinas de PAMI o en las terminales de autogestión.

Cómo obtener y validar las credenciales

- Digital: se descarga desde la aplicación oficial de PAMI en el celular.

- Plástica: se mantiene activa mientras esté registrada en el sistema.

- Ticket QR: se imprime en las terminales de autogestión y tiene validez inmediata.

Por último, PAMI recordó que todas las modalidades son equivalentes y que no existe un único formato obligatorio, siempre que la credencial esté actualizada en el sistema.

