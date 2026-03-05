Docentes de la UBA anunciaron que pararán hasta que Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

Se realizó una Asamblea docente en la Facultad Medicina y Facultad de Exactas de la UBA y se decidió un paro por "tiempo indeterminado" hasta que se respete la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de su página web, los dirigentes de AGD UBA (Agrupación Gremial Docente de la UBA) informaron que habrá un “paro universitario, a partir del 16 de marzo, por tiempo indeterminado” y luego remarcaron que “no volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente".

A continuación, agregaron: "Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones (regionales y federal). Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Gazebos en la vía pública o esquina de cada facultad. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública””.

Asamblea docente en la Facultad Medicina y Facultad de Exactas de la UBA

CTERA celebró el éxito del paro nacional que implementó el 2 de marzo

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció, a través de su página web, que “este 2 de marzo se llevó adelante un Paro Nacional Docente con altísimo acatamiento en todas las provincias del país, en el marco de la jornada de lucha resuelta por el Congreso Nacional de nuestra organización".

Luego añadieron que "en la Ciudad de Buenos Aires, las y los docentes nos movilizamos desde el Cabildo al Congreso de la Nación, mientras que en todas las provincias se realizaron acciones, movilizaciones y protestas, expresando de manera contundente el rechazo al ajuste del Gobierno nacional contra la educación pública”.

Para cerrar diciendo que “en el acto estuvieron presentes las organizaciones gremiales CONADU, CONADU Histórica y AMET, expresando la unidad del movimiento docente y educativo frente al ajuste y las políticas de desfinanciamiento”.

