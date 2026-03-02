Llaryora se refirió a los docentes en pleno conflicto paritario: “Nadie llega a fin de mes”

El gobernador Martín Llaryora afirmó que “nadie llega a fin de mes” al referirse a la situación salarial docente durante el acto oficial de inicio del ciclo lectivo 2026 en San Pedro. Además aseguró que su gestión hará “todo el esfuerzo para que sea una buena paritaria”, en un contexto de conflicto gremial y reclamos por recomposición salarial.

Durante su discurso, el mandatario agradeció la labor cotidiana de los docentes y reconoció el escenario económico actual. “Yo les quiero agradecer a los docentes, sé del tremendo esfuerzo que hacen”, expresó, y remarcó que si bien la escala salarial de Córdoba es una de las más altas del país, “no alcanza porque en la Argentina de hoy no le alcanza a nadie para llegar a fin de mes”. En ese marco, ratificó la voluntad de alcanzar un acuerdo: “Sepan que tienen un gobernador que los quiere y que hará todo el esfuerzo para que sea una buena paritaria”.

Llaryora sostuvo además que la Provincia mantendrá las inversiones educativas pese a la falta de acompañamiento del Estado nacional. “No lo hacemos para diferenciarnos de nadie, lo hacemos convencidos, yo estoy convencido que el talento hace la diferencia”, afirmó, y reiteró que el plan de transformación educativa no sería posible sin el compromiso del cuerpo docente.

Boleto Educativo y Paicor

En otro tramo de su alocución, el gobernador defendió la continuidad de programas sociales vinculados al sistema educativo. Sobre el Paicor, señaló que “las cosas buenas, más allá del partido que sean, se tienen que sostener” y advirtió que, producto de la crisis, la demanda creció un 15%. “En Córdoba no vamos a dejar ningún chico sin un plato de comida para que pueda venir a aprender y para que pueda venir a estudiar. Esa es la decisión de un gobierno con corazón”, enfatizó.

Respecto al Boleto Educativo Cordobés, afirmó que el beneficio alcanza tanto a estudiantes como a docentes y que se sostiene pese al recorte de subsidios nacionales al transporte. “Cortar el boleto significa también cortarle la posibilidad a muchos jóvenes que puedan terminar sus estudios”, indicó. Según datos de la Secretaría de Transporte provincial, ya hay más de 120 mil inscriptos.

Además comento que en materia tecnológica, informó que la Provincia incorporó 66.000 notebooks en escuelas y anunció la compra de otras 20.000. También destacó que el nivel de permanencia escolar alcanza el 99,7%, uno de los más altos del país.

Infraestructura y plan estratégico

Durante el acto, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y presentó avances del Plan Estratégico Educativo Cordobés, orientado a la universalización de la sala de 3 años, la alfabetización académica y la vinculación con el sector productivo mediante prácticas profesionalizantes.

Llaryora anunció que antes de finalizar su mandato se alcanzará el 100% de cobertura en salas de 3 años y que este año se construirán 16 nuevos edificios escolares y se ejecutarán 200 ampliaciones, con una inversión de 67.000 millones de pesos. “Tenemos que sostener las escuelas que tenemos. Por eso la inversión que estamos haciendo es gigante en mantención y arreglo de edificios escolares”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario cerró con un mensaje político. “Cuando le falta un plato de comida a un chico o cuando se le quita el boleto educativo, en definitiva, lo que estás haciendo es condenándolo a un futuro de frustración”, afirmó. Y concluyó: “Los cordobeses no vamos a parar. Cuando muchos están parando nosotros vamos a seguir adelante. Todos juntos”.