Paro docente en Córdoba: la UEPC ratificó la medida y exige una nueva propuesta salarial

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) ratificó un paro docente en toda la provincia, en reclamo de una nueva propuesta salarial al Gobierno luego de que la asamblea de delegados departamentales no pudiera concluir el debate paritario y pasara a cuarto intermedio.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, confirmó que la medida se definió ante el rechazo generalizado a la propuesta presentada por la Provincia.

“Las 26 delegaciones traían la no aceptación de la propuesta salarial con medidas de acción directa”, afirmó, y remarcó que la decisión no se limita al escenario nacional: “No solamente iba a haber paro nacional de CTERA, sino también un paro provincial que tiene que ver con la falta de una propuesta que satisfaga las expectativas que tienen los docentes”.

Cristalli adelantó que el debate paritario se retomará en las próximas horas: “Vamos a poder plasmar recién el día de mañana una línea prácticamente unánime de exigencia mayoritaria para consolidar y exigir al Gobierno de la Provincia de Córdoba una nueva propuesta”.

Qué pasó en la asamblea y por qué no se pudo votar

El titular de la UEPC explicó que la asamblea provincial debió interrumpirse por incidentes protagonizados por un sector minoritario. “Lamentablemente no lo pudimos hacer porque nos impidieron seguir con lo que dice el reglamento”, sostuvo. Y agregó: “Hubo mucha agresión, nos insultaron, rompieron micrófonos, hubo golpes. Fue muy penoso para lo que es la democracia interna”.

En ese marco, Cristalli subrayó que la interrupción no reflejó la posición mayoritaria del gremio: “No es el reflejo de los docentes de la Capital para nada. El resto de los delegados departamentales querían continuar el debate como corresponde”.

Según detalló el dirigente, la actual propuesta del Ejecutivo provincial no responde a las necesidades del sector. “Los docentes necesitamos realmente recuperar el poder adquisitivo del salario. Esta propuesta hasta ahora es insuficiente”, señaló.

Entre los principales ejes, planteó que la actualización debe tener como referencia la inflación y no estar condicionada a variables fiscales: “Tiene un punto de partida que es el IPC, que debe ser acumulativo y no debe estar atado a la recaudación, porque eso después no se garantiza”.

Cristalli también advirtió sobre una situación social que, según dijo, no pudo discutirse en profundidad durante la asamblea. “Necesitamos una respuesta para aquellos docentes a los que la tarjeta Bancor les ha retenido prácticamente la totalidad del salario por las deudas que tienen”, afirmó. Y remarcó: “Realmente están viviendo penurias muy importantes esas familias”.

Consultado sobre la posibilidad de profundizar las medidas, el dirigente reconoció que la intención original de la asamblea era avanzar con una protesta de mayor alcance. “Ese era el espíritu de la asamblea. Iba a salir una medida de fuerza seguramente de 48 horas. Lo cierto es que no la pudimos votar”, indicó.