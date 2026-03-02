De Córdoba a Latinoamérica: Grido proyecta desembarcar en Brasil como parte de su estrategia 2030

Con una red que ya supera las 2.000 franquicias en la región y una producción que cerrará la temporada en 95 millones de kilos, Helacor —empresa matriz de Grido y de su vertiente social Vía Bana— proyecta un crecimiento sostenido del 10% anual y se propone alcanzar los 140 millones de kilos de helado para 2030.

Así lo explicó Javier Díaz Caballero, líder de Comunicación Institucional de la compañía, al detallar un modelo de negocio que combina el profesionalismo de las franquicias tradicionales con una fuerte impronta de inclusión social.

El corazón del negocio sigue siendo el sistema de franquicias. En Argentina, la cadena cuenta con más de 1.600 puntos de venta —alrededor de 300 en Córdoba, su provincia de origen— y presencia en Chile, Uruguay, Paraguay y Perú, lo que eleva la red regional por encima de las 2.000 bocas.

“La evolución hacia el profesionalismo es constante”, señalaron desde la firma, al tiempo que destacaron que el crecimiento se piensa de manera colectiva y en articulación con cámaras sectoriales.

El perfil buscado prioriza emprendedores con vocación, valores familiares y dedicación exclusiva. La inversión inicial para una franquicia tradicional parte desde los US$ 60.000 —incluye obra civil, equipamiento, stock inicial y equipos de frío—, con un contrato a cuatro años, capacitación de tres semanas y un canon de publicidad, aunque sin regalías. El fee de ingreso equivale a 500 kilos de producto, por única vez.

El proceso de selección comienza vía web y contempla un análisis de la zona de influencia: el público potencial no debe ser inferior a 8.000 o 10.000 habitantes. Una vez aprobado el candidato, la empresa acompaña la búsqueda del local y el desarrollo arquitectónico, en coordinación con sus áreas técnicas.

Internacionalización y desafío brasileño

El primer paso fuera del país fue Chile, experiencia que obligó a una adaptación cultural inicial. Luego se consolidaron Uruguay y Paraguay. En la actualidad, Perú aparece como uno de los mercados más dinámicos, con buena recepción del formato de “heladería de barrio”.

Brasil, en tanto, es identificado como un mercado estratégico pero complejo, tanto por el idioma y la cultura como por la alta competencia. “La experiencia internacional nos enseñó la importancia de adaptarnos a cada plaza”, indicaron desde la compañía. La meta regional es alcanzar 3.000 franquicias para 2030.

Inversión industrial y automatización

Para sostener el crecimiento proyectado, Helacor avanza con un plan de inversiones enfocado en tecnología y eficiencia productiva. Recientemente puso en funcionamiento una nueva nave industrial con una línea de producción de palitos totalmente automatizada, con capacidad para sumar tres líneas adicionales.

El objetivo es eliminar procesos manuales en el empaque final y escalar la producción desde los 95 millones de kilos actuales hasta 140 millones en 2030.

En paralelo, la innovación involucra a los propios franquiciados. Un ejemplo es el denominado “palito viral”: la fábrica provee los insumos y el armado final se realiza en el punto de venta. La estrategia apunta a lanzamientos concretos y duraderos, antes que a una proliferación masiva de productos.

Vía Bana: la heladería social

El otro pilar del ecosistema es Vía Bana, concebido como un modelo de negocio inclusivo para barrios donde el formato tradicional no llega.Actualmente existen 1.000 heladerías sociales y la proyección es alcanzar 5.000 unidades en 2030, incluso con expansión internacional.

A diferencia del esquema tradicional —donde se financia cerca del 50% de la inversión—, en Vía Bana el emprendedor accede a un crédito de casi el 100%, que cubre mercadería, freezers, cartelería y pintura. Estos puntos suelen funcionar en las viviendas de los propios emprendedores, y cada franquiciado de Grido actúa como “padrino” del proyecto.

El impacto de género es significativo: el 80% de las heladerías sociales son atendidas por mujeres.

Un ecosistema que multiplica empleo

La dimensión de la red genera un efecto directo en la economía regional. Con un promedio de cinco colaboradores por franquicia, las más de 2.000 bocas implican alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos. A ello se suman 1.000 emprendedores sociales y más de 2.000 proveedores de materia prima y tecnología.

En el año en que la marca celebró 25 años en el mercado y tras haberse posicionado en 2024 como el tercer productor de helado a nivel mundial, la compañía también avanza con el formato automatizado “Grido Go”, del que ya funcionan tres unidades: en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Con un plan 2030 basado en expansión regional, automatización industrial y negocios inclusivos, Helacor apuesta a consolidarse como uno de los jugadores más relevantes del sector en Latinoamérica, combinando escala productiva con una narrativa de cercanía y comunidad.