Córdoba registró una baja del 6,7% en las ventas minoristas durante febrero

Las ventas minoristas PYME en la provincia de Córdoba registraron en febrero una caída interanual del 6,7%, según el relevamiento de la Federación Comercial de Córdoba, en un contexto de retracción del consumo, baja rentabilidad y cambios en los hábitos de compra.

El dato fue analizado en diálogo en Radio Punto a Punto, en el programa “Es Por Acá”, por Maximiliano Dauria​, empresario polirubro y dirigente de la Federación Comercial de Córdoba, quien advirtió que “ya hace más de dos años que venimos con baja en las ventas” y que el consumo “está parado” por la pérdida de poder adquisitivo y la priorización de gastos esenciales.

El informe sectorial muestra a la mayoría de los rubros en terreno negativo:

Alimentos y bebidas cayó 7,2%

Calzado 8,5%

Electrodomésticos 7,6%

Construcción 8,7%

Inmuebles y decoración 10,2%.

El único segmento con variación positiva fue neumáticos y repuestos, con un 4,5%, fenómeno que D'Auria atribuyó a la apertura de importaciones y al movimiento propio de la temporada vacacional.

“El consumo cambió”, explicó el empresario, al señalar que años atrás las familias compraban mercadería para todo el año y hoy adquieren lo mínimo indispensable. “Antes la gente también compraba porque ganaba, yo me lo compro ahora porque si lo compro de acá a seis meses vale el doble. Ahora va a valer lo mismo o lo sumo muy poquito”, afirmó.

En ese escenario, sostuvo que el esquema comercial también se transformó. “Hoy lo que tenemos que buscar es volumen y también trabajar puerta para adentro para ser lo más eficiente dentro de nuestra empresa”, indicó. Según precisó, la rentabilidad actual “va entre el 5 y el 10%”, antes de impuestos, lo que obliga a ajustar costos y sostener niveles de venta más altos.

Sobre el panorama general, consideró que el problema impacta también en los ingresos. “Hoy el sueldo, si vos lo pasás a dólares, está bastante alto que otros años. Pero no le alcanza porque los precios están caros”, sostuvo. Y concluyó con una definición sobre la situación económica: “Esta vaca no tiene más leche. Antes vos pagabas, pagabas, pagabas, pero no te dan los números”.