UPD en Córdoba: 11 fiestas clandestinas clausuradas y 1.850 menores “a resguardo”, según el balance oficial

El operativo por el UPD 2026 en Córdoba capital dejó un balance oficial de 57 episodios desalentados en etapa previa, 11 fiestas clandestinas desactivadas durante su desarrollo, 15 kioscos clausurados y secuestros estimados en $15 millones, además de 1.850 menores “a resguardo” tras los desalojos, según informó la Municipalidad de Córdoba.

En diálogo con el programa "Es por Acá", de Punto a Punto Radio, Ezequiel Hormaeche Actis, director general de Fiscalización del Ente de Control de la Municipalidad de Córdoba, resumió el despliegue y los números: “Fueron alrededor de 80 operativos, vislumbrando 57 episodios que pudimos desalentar en etapa previa de convocatoria. Después tuvimos 11 clandestinas desactivadas en el momento de desarrollo del mismo. También tenemos 15 kioscos clausurados. Eso nos arroja un secuestro de aproximadamente 15 millones y 1.850 menores a resguardo”.

Riesgos en las clandestinas y por qué se clausuran

El funcionario sostuvo que, además de la venta o provisión de alcohol, en varias clandestinas detectaron condiciones que elevaban el riesgo para los adolescentes. “Pudimos comprobar un sinfín de riesgos: material eléctrico expuesto, piletas, ningún tipo de área protegida, sin ambulancia o seguro”, enumeró.

El parte oficial del Municipio también remarcó la coordinación de áreas para intervenir ante convocatorias y denuncias, con controles en vía pública y procedimientos en inmuebles y comercios. En ese marco, parte de las actuaciones incluyeron clausuras y secuestros vinculados a bebidas y elementos utilizados en la actividad clandestina.

Qué significa “puesta a seguro” y cómo intervienen con menores

Ezequiel Hormaeche explicó que la intervención no termina en el desalojo: “El operativo no cesa solamente con el desalojo, porque muchas veces es en lugares inhóspitos”, señaló, y describió la lógica de “puesta a seguro” del adolescente.

“Se pone el énfasis en tratar de que el adolescente quede en un puesto seguro, donde sea buscado por el padre, donde pueda tomar un Uber, un taxi. En lugares como Circunvalación, que los patrulleros los escolten hasta lugares seguros, hasta el momento en que no quede nadie”, detalló.

También describió el protocolo posterior cuando el cierre de fiestas deriva en circulación masiva hacia la escuela: “No se rechaza al menor que llegue con aparente estado de intoxicación, sino que se llama al padre, se llama a las áreas de seguridad y de contención psicológica”.

Tras el operativo por el UPD 2026, el Municipio indicó que continuará el curso de las actuaciones correspondientes (clausuras, secuestros y procedimientos administrativos). Hormaeche planteó que la estrategia combina prevención y sanción: “Muchas veces la etapa preventiva y educativa no alcanza sino también la punitiva”, afirmó, y sostuvo que determinados casos pueden derivar en denuncias a adultos responsables.