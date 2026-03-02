Con máquinas encendidas pasada la medianoche y cortes parciales para no paralizar el tránsito, el intendente Daniel Passerini recorrió los trabajos de bacheo sobre avenida Rafael Núñez, en la tradicional “subida del Cerro”. El dato político no pasó inadvertido: la ejecución nocturna de obras viales era considerada “imposible” en otras gestiones y hoy es presentada como sello de la actual administración.
En el marco del Plan de Reparación Vial Integral que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba junto al Gobierno provincial, hay 18 frentes de obra activos en simultáneo. La estrategia apunta a intervenir corredores de alto tránsito sin colapsar la circulación diaria, con tareas de frezado y bacheo que comienzan a la noche y se extienden hasta la madrugada.
Passerini en Punto a Punto Radio sobre Milei: "Este sería un capitalismo sin consumo, sin plata"
La escena se repite en distintos puntos de la ciudad: trabajos en 27 de Abril, Naciones Unidas, Fuerza Aérea y otros corredores centrales. La lógica oficial es clara: avanzar cuando baja el flujo vehicular y acelerar los tiempos de ejecución. En el Palacio 6 de Julio sintetizan el mensaje con una frase que busca impacto vecinal: “Se acuestan con el problema y se levantan con la solución”.
Más allá del eslogan, el despliegue nocturno forma parte de una apuesta de gestión que intenta mostrar capacidad operativa y coordinación con la Provincia en un año previo al turno electoral. La obra pública, esta vez, también se juega bajo las luces de la madrugada.
Trabajos de noche semana del 2 de marzo
- - Lunes a la noche frezado desde las 21hs hasta las 2 de la mañana en la 27 de abril, tramo desde Calazand hasta Paso de Los Andes
- - Martes a la noche desde las 21hs hasta las 3 am. Bacheo de Asfalto en la av. Rafael Nuñez y asfalto en 27 de abril, lo realizado de frezado
- - Miércoles a la noche Bacheo de Asfalto desde las 19hs hasta las 7 am, en Naciones Unidas en Barrio Parque Velez Sarsfield.
Bacheo con asfalto
- Av. Rafael Nuñez entre Octavio Pinto y Rodriguez del Busto
- Av. Rafael Nuñez entre Rodriguez del Busto y Pettoruti (N)
- Av. Rafael Nuñez entre Pettoruti y Gavier (N)
- Av. Rafael Nuñez Gavier y Mujer Urban (N)
- Marcelo T. de Alvear entre Brasil y Kronfus - Mano Este
- Malagueño entre 1 de Mayo y 11 de Septiembre
- 27 de Abril entre Paso de los Andes y Paraguay
- 27 de Abril entre Calasanz y Artigas
- Av. Fuerza Aérea entre rotonda del Ala y Circunvalación
Bacheo con Hormigón
Trabajos en la actualidad
Parraviccini y Enrique Bauchs
Parraviccini entre Alegre y Marco del Pont
Dionisio Papin entre Recta Martinolli y Rafael Nuñez
Pedro de Mendoza entre La Paula e Irala
Programado
- Florencio Paraviccini 3686
- Florencio Paraviccini 3880
- Constancio Vigil 1361
- Constancio Vigil 1275
- Capdevilla entre Rep. de Siria y Alem
- Palestina y Bv. Los andes
- Cleveland entre Carmen de Patagones y San Rafael
- Cleveland esquina Carmen de Patagones
- Atlántida y Armada Argentina
- Avenida Patria entre 24 de Septiembre y Bulnes
- Avenida 25 de Mayo entre Av. Patria y Roma