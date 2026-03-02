Con máquinas encendidas pasada la medianoche y cortes parciales para no paralizar el tránsito, el intendente Daniel Passerini recorrió los trabajos de bacheo sobre avenida Rafael Núñez, en la tradicional “subida del Cerro”. El dato político no pasó inadvertido: la ejecución nocturna de obras viales era considerada “imposible” en otras gestiones y hoy es presentada como sello de la actual administración.

En el marco del Plan de Reparación Vial Integral que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba junto al Gobierno provincial, hay 18 frentes de obra activos en simultáneo. La estrategia apunta a intervenir corredores de alto tránsito sin colapsar la circulación diaria, con tareas de frezado y bacheo que comienzan a la noche y se extienden hasta la madrugada.

La escena se repite en distintos puntos de la ciudad: trabajos en 27 de Abril, Naciones Unidas, Fuerza Aérea y otros corredores centrales. La lógica oficial es clara: avanzar cuando baja el flujo vehicular y acelerar los tiempos de ejecución. En el Palacio 6 de Julio sintetizan el mensaje con una frase que busca impacto vecinal: “Se acuestan con el problema y se levantan con la solución”.

Más allá del eslogan, el despliegue nocturno forma parte de una apuesta de gestión que intenta mostrar capacidad operativa y coordinación con la Provincia en un año previo al turno electoral. La obra pública, esta vez, también se juega bajo las luces de la madrugada.

Trabajos de noche semana del 2 de marzo

- Lunes a la noche frezado desde las 21hs hasta las 2 de la mañana en la 27 de abril, tramo desde Calazand hasta Paso de Los Andes

Martes a la noche desde las 21hs hasta las 3 am. Bacheo de Asfalto en la av. Rafael Nuñez y asfalto en 27 de abril, lo realizado de frezado

Miércoles a la noche Bacheo de Asfalto desde las 19hs hasta las 7 am, en Naciones Unidas en Barrio Parque Velez Sarsfield.

Bacheo con asfalto

Av. Rafael Nuñez entre Octavio Pinto y Rodriguez del Busto

Av. Rafael Nuñez entre Rodriguez del Busto y Pettoruti (N)

Av. Rafael Nuñez entre Pettoruti y Gavier (N)

Av. Rafael Nuñez Gavier y Mujer Urban (N)

Marcelo T. de Alvear entre Brasil y Kronfus - Mano Este

Malagueño entre 1 de Mayo y 11 de Septiembre

27 de Abril entre Paso de los Andes y Paraguay

27 de Abril entre Calasanz y Artigas

Av. Fuerza Aérea entre rotonda del Ala y Circunvalación

Bacheo con Hormigón

Trabajos en la actualidad

Parraviccini y Enrique Bauchs

Parraviccini entre Alegre y Marco del Pont

Dionisio Papin entre Recta Martinolli y Rafael Nuñez

Pedro de Mendoza entre La Paula e Irala

Programado