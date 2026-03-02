Meriendas saludables para la vuelta a clases: ideas “sin paquete” y dos recetas para llevar

El inicio de clases reordena la rutina y, con ella, vuelve la discusión de siempre: qué mandamos a la escuela y cómo evitamos que la merienda sea un desfile de ultraprocesados. En la charla, Issa planteó que hay alternativas más allá de “la fruta y el yogur” (o la clásica compra “en paquete”), pero que requieren una decisión previa.

“Hay muchas opciones para poder realizar viandas saludables, o snacks, o meriendas saludables”, sostuvo. Y anticipó la idea que atravesó toda la columna: no se trata de “perfección”, sino de mejorar calidad y bajar aditivos con preparaciones posibles.

“No hay conservantes”: por qué la receta casera cambia el resultado

Uno de los ejes fue la comparación entre productos comprados y preparaciones caseras. Al hablar de sus galletas “saludables”, Issa explicó que el salto no es solo por un ingrediente “premium”, sino por lo que se evita: “No hay conservantes… el alimento termina siendo mucho más saludable que comprarlo”.

También remarcó el contraste con lo industrial: “Si vos te ponés a ver todos los ingredientes que tiene [lo de paquete], deben ser más de quince… ya ahí hay un gran cambio”, dijo, al explicar por qué elegir harinas/grasas e ingredientes concretos, sin “mezclas” ni aditivos.

Tiempo y organización: el “batch cooking” como atajo realista

La objeción típica (“no tengo tiempo”) apareció al aire y la nutricionista la respondió con dos pasos: prioridad y planificación. “Primero, darle prioridad… y segundo, la planificación y la organización”, resumió.

En esa línea, mencionó el batch cooking como forma de ordenar la semana: aprovechar un rato libre para producir y resolver varios días, especialmente cuando se busca sostener meriendas más saludables.

Cantinas y “lo menos malo”: qué elegir si se compra en la escuela

Ante la pregunta sobre qué pasa cuando se termina recurriendo a la cantina, Issa fue directa: “Chupetines, caramelo… todo lo que es golosina, eso no es alimento”. Y agregó que incluso opciones “bien vistas” pueden no serlo: “Hasta las barras de cereal no son saludables, las compradas”, porque suelen tener cereales refinados y jarabes.

De todos modos, planteó un criterio práctico: si hay que elegir, mejor priorizar opciones más “comida” (por ejemplo, un sándwich) por sobre lo puramente golosina, aunque insistió en que las alternativas saludables reales suelen ser escasas en ese entorno.

Dos recetas para sumar a la vianda: galletitas y muffins (o budín)

Issa dejó al aire dos preparaciones para “salir del paquete” y que funcionen como merienda escolar.

1) Galletas con chips de chocolate “saludables”

Ingredientes

120 g de harina de coco

120 g de azúcar de coco (o mascabo o común)

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

2 pizcas de sal

100 g de aceite de coco (o aceite de girasol)

100 g de mantequilla de maní

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 a 200 g de pepitas de chocolate amargo o trozos de chocolate al 70%

Procedimiento

Incorporar harina, azúcar, bicarbonato, sal, aceite, mantequilla de maní y huevos. Mezclar hasta formar una masa. Hacer bolitas, aplastar y colocar en placa engrasada con papel manteca. Hornear a 180° por 8 a 10 minutos. Al salir estarán blandas: dejar enfriar para que endurezcan. Conservar en recipiente hermético.

2) Muffins (o budín) de limón y arándanos

Ingredientes

280 g de harina 0000

40 g de maicena

1 cucharada de polvo de hornear

150 g de arándanos (opcional)

150 g de azúcar

110 g de aceite de girasol

110 g de yogur natural

3 huevos

20 g de zumo de limón

1 cucharada de ralladura de limón

Procedimiento

Precalentar horno a 180°. Engrasar/enharinar molde de budín (30 x 10 x 9 cm) o muffinera. Mezclar harina + maicena + polvo de hornear. Reservar. (Opcional) Mezclar arándanos con 1 cucharada de harina y 1 de azúcar, sin romperlos. Licuar o triturar azúcar + huevos + aceite + yogur + zumo + ralladura. Incorporar secos con movimientos envolventes. Sumar arándanos. Hornear 40–50 minutos (180°) o hasta que esté dorado y cocido al centro. Dejar entibiar 10 minutos antes de desmoldar. Enfriar sobre rejilla.

En la columna, la nutricionista insistió en que una merienda más saludable no es solo “para hoy”: “Mejora la concentración y el rendimiento, sostiene la energía y genera hábitos para toda la vida”, dijo, al plantear la alimentación como parte de la crianza y del aprendizaje cotidiano.