Aumenta el peaje en Córdoba: rige un ajuste del 1,6% desde el 6 de marzo

Desde el viernes 6 de marzo entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario de peaje en la Red de Accesos a Córdoba. La medida fue informada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos tras autorizar la actualización solicitada por Caminos de las Sierras.

Obras de noche en Córdoba: la ciudad tiene 18 frentes activos ¿Cuáles son los sectores a reparar?​

Según indicaron desde la concesionaria, el ajuste será del 1,6% y se calcula en base al Coeficiente de Variación de Costos correspondiente al período octubre 2024 – diciembre 2025. Aclararon además que la suba impacta únicamente en la tarifa que abonan los usuarios multifrecuentes adheridos al sistema de Telepeaje, mientras que el pago manual en cabina no tendrá modificaciones.

El aumento se aplicará en los peajes ubicados en Ruta 20, Ruta 5, Ruta 36, Autopista Pilar Córdoba, Ruta 19, Ruta E 53, Ruta 9 Norte, Ruta 9 Sur, Ruta 38, Ruta E 55 y Segundo Anillo de Circunvalación.

Cuánto costará el peaje

En la Categoría 1, correspondiente a motocicletas, el valor será de 0 pesos de lunes a viernes y de 800 pesos los sábados, domingos y feriados.

Para la Categoría 2, automóviles, la tarifa básica será de 1.731,09 pesos, mientras que el pago manual en vía tendrá un recargo y ascenderá a 3.000 pesos.

En la Categoría 3, vehículos de dos ejes con ruedas duales o altura mayor a 2,10 metros, la tarifa básica será de 3.462,18 pesos y el pago manual de 6.000 pesos. El mismo esquema de valores regirá para la Categoría 4, que incluye vehículos de tres o cuatro ejes sin ruedas duales y altura menor a 2,10 metros.

Anthro Party Argentina llega a Córdoba: la convención FURRY que espera más de 300 asistentes

La Categoría 5, tres o cuatro ejes con ruedas duales o altura mayor a 2,10 metros, tendrá una tarifa básica de 5.193,27 pesos y un pago manual de 15.000 pesos. En la Categoría 6, de cinco o seis ejes, la tarifa será de 6.924,36 pesos y el pago manual alcanzará los 20.000 pesos.

Finalmente, la Categoría 7, que abarca vehículos con más de seis ejes, tendrá una tarifa básica de 8.655,45 pesos y un pago manual de 25.000 pesos.

Descuentos con Telepeaje p ara automóviles

Los usuarios adheridos al sistema Telepeaje continuarán accediendo a descuentos según la cantidad de pasadas mensuales. De 1 a 10 pasadas, el valor será de 1.644,54 pesos, con un descuento del 5%.

UPD en Córdoba: 11 fiestas clandestinas clausuradas y 1.850 menores “a resguardo”, según el balance oficial

Más de 10 y hasta 30 pasadas, el monto será de 1.557,98 pesos, con una rebaja del 10%. Entre 31 y 50 pasadas, el valor descenderá a 1.384,57 pesos, equivalente a un 20% de descuento.

Entre 51 y 80 pasadas, el costo será de 1.211,76 pesos, con una bonificación del 30%. Desde la pasada 81 en adelante, el peaje quedará bonificado al 100% para los automovilistas adheridos al sistema.