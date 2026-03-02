Racing de Córdoba: Fornasari despedido en tan solo tres fechas

No lo esperaron nada. Otra vez la dirigencia de Racing de Córdoba da de qué hablar. Ahora se quedó sin entrenador.

Diego Fornasari dejó de ser el DT de la 'Academia'. La dirigencia encabezada por Manuel Pérez le puso fin a su ciclo tras apenas tres partidos al frente del plantel profesional. Atrás quedó aquella frase del técnico: “Estamos diagramando un Racing con ambición”. Le tuvieron poca paciencia.

Fornasari había llegado a finales de 2025. Se hizo cargo de la pretemporada y armó el equipo para la competencia oficial. Su ciclo fue breve. Dirigió solo tres encuentros: un triunfo, un empate y una derrota. Sumó cuatro puntos sobre nueve posibles.

El club le comunicó la decisión en una reunión. Y, según trascendió, a la dirigencia no le convencía su identidad de juego. Tampoco conformaron los puntos obtenidos.

La 'Academia' había realizado una fuerte inversión en el último mercado de pases. Incorporó nombres de jerarquía como Ricardo Centurión, Pablo Rébola, Brian Olivera y Gaspar Iñiguez, con el objetivo de pelear arriba. Sin embargo, esos refuerzos todavía no se reflejan en resultados.

Debido al paro convocado por la Asociación del Fútbol Argentino, que dejó sin actividad el fin de semana que se avecina, el duelo ante San Telmo por la cuarta fecha fue postergado.

Racing volverá a jugar el domingo 15 de marzo a las 17. Será ante Almirante Brown, en el estadio Estadio Miguel Sancho. Allí buscará la recuperación. Y lo hará con nuevo entrenador.