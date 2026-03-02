Córdoba: el turismo movilizó más de $340 mil millones

Córdoba cerró febrero con un balance positivo en materia turística, al registrar un crecimiento interanual del 8,5% y un movimiento económico estimado en más de 340 mil millones de pesos durante la segunda quincena, impulsado en gran medida por el calendario de Carnaval que este año se concentró en la parte final del mes.

Durante el último fin de semana, varios destinos superaron el 60% de ocupación. En la región de Ansenuza, Balnearia alcanzó el 95% y Miramar de Ansenuza el 85%, posicionándose entre los puntos con mayor nivel de reservas en la provincia.

En el Valle de Traslasierra, Las Rabonas registró un 69% y Nono un 60%, reflejando un movimiento sostenido en ese corredor. El Valle de Calamuchita, en tanto, mostró una ocupación del 60% en Villa General Belgrano y del 65% en alojamientos categorizados, mientras que Villa Rumipal también llegó al 60%.

En el Valle de Punilla, La Falda se ubicó en el 65% y Villa Carlos Paz alcanzó el 60% en establecimientos categorizados. En Sierras Chicas, Río Ceballos registró un 65% de ocupación, consolidando un escenario favorable en distintos puntos del territorio provincial.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló que “el cierre de febrero confirma la fortaleza de Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país” y destacó que el crecimiento interanual responde al trabajo conjunto con el sector privado y a la diversidad de propuestas distribuidas en los distintos valles.

Marzo con agenda activa en toda la provincia

Tras el desempeño de febrero, la provincia proyecta un marzo con una nutrida programación de espectáculos, festivales y eventos culturales y deportivos en diferentes localidades, lo que permite sostener el movimiento turístico más allá de la temporada alta.

La diversidad de paisajes, la infraestructura de servicios y la agenda de actividades consolidan a Córdoba como un destino activo durante todo el año, con propuestas orientadas a distintos perfiles de visitantes. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de turismo provincial.