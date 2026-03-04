AFA ratificó el paro total en las actividades del Fútbol Argentino entre el 5 y el 8 de marzo, decisión que suspende la disputa de la Fecha 9 del Torneo Apertura, y la acción en todas las categorías.

El Comité Ejecutivo resolvió que la jornada suspendida se reprograme para el primer fin de semana de mayo, por lo que la Fecha 9 se convertirá en la última de la fase de zonas en el Apertura.

Resultados y tabla de posiciones de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Fecha 9 se disputará luego de la Fecha 16, lo que implica un notable cambio en cuanto al panorama de la definición, ya que será esta jornada reprogramada la que termine por decidir los clasificados a Playoffs.

Pero no solo eso, ya que los mismos Playoffs se “comprimirán” por la reprogramación. Los octavos de final, programados originalmente para el primer fin de semana de mayo, se jugarán entresemana.

NZ