De tu querida presencia, Comandante 'Chiqui' Tapia

Aunque suspendió el arranque de sus campeonatos, en adhesión al paro de actividades dispuesto por la AFA, la Liga Cordobesa de Fútbol jugará un partido aparte este fin de semana. Como anfitriona del 3° Encuentro de Dirigentes del Consejo Federal del Fútbol Argentino, la entidad que preside Alejandro Daniel Fernández, y que tiene como hombre fuerte al responsable de las finanzas Emeterio Farías, aprovechará la ocasión para ratificar su ‘plena adhesión’ a la conducción nacional que lideran Claudio Fabián Tapia (‘El Comandante’, según sus acólitos) y su fiel escudero Pablo Toviggino.

“Entendemos que el fútbol constituye una organización autónoma, con normas y estructuras propias que deben ser respetadas. En ese marco, consideramos fundamental sostener la unidad del sistema futbolístico nacional y acompañar las decisiones adoptadas por sus órganos naturales de conducción”. El texto corresponde al comunicado que la Liga emitió la semana pasada, como respaldo y acompañamiento a la paralización de las competencias que la AFA dispuso entre el 5 y el 8 de marzo, en reacción a lo que entiende como una persecución política del gobierno nacional.

La Liga Cordobesa de Fútbol aprovechará el cónclave del próximo fin de semana para ratificar su 'plena adhesión' a la cúpula de la AFA.

En noviembre pasado, luego de las repercusiones políticas y mediáticas que generó el ‘Pasillo-gate’, el episodio que involucró a los equipos de Estudiantes de La Plata y Rosario Central, la Casa Madre del fútbol de La Docta había expresado ‘su más contundente y decidido respaldo al Consejo Federal de Fútbol y a la AFA, y a sus respetivos presidentes Pablo Toviggino y Claudio Tapia, ante las recientes maniobras de injerencia y presión provenientes de sectores ajenos a la vida interna del fútbol”.

El titular y el tesorero afista todavía no han confirmado su asistencia al foro de directivos del fútbol del interior del sábado venidero, que comenzará a las 18 y tendrá como escenario el estadio de Instituto, más precisamente el gimnasio Ángel Sandrín. En ese cónclave, podría haber ‘humo blanco’ para el retorno del Federal B, torneo cuya última edición tuvo lugar en 2017.

LA HORA SEÑALADA. El cónclave de los dirigentes del fútbol del interior se realizará el sábado a las 18, en el gimnasio Ángel Sandrín. /// CEDOC PERFIL

El último baile

El pasado 5 de noviembre, con motivo de la final de la Copa Argentina que disputaron Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, Tapia visitó por última vez al club de Alta Córdoba, donde un mural con su retrato comparte las paredes de uno de los vestuarios con las imágenes de los campeones del mundo Mario Kempes, Osvaldo Ardiles y Paulo Dybala.

Previamente, ‘Chiqui’ almorzó en el Centro Deportivo IACC con un grupo de ex futbolistas y directivos, entre los que estuvieron Juan Manuel Cavagliatto (Instituto), Luis Fabián Artime (Belgrano), Manuel Pérez (Racing) y Andrés Fassi (Talleres), con quien terminó de limar asperezas luego de un prolongado conflicto que arrancó con una suspensión al pope albiazul y concluyó tras un pedido de disculpas al mandamás de la AFA.

Cinco meses antes de la definición entre ‘La Lepra’ mendocina y ‘El Bicho’ de La Paternal, la inauguración del edificio del predio ‘La Agustina’ habían tenido a Tapia como uno de sus principales oradores, compartiendo púlpito con el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini.

De concretarse, las visitas de Tapia y Toviggino a Córdoba coincidirán con el paro dispuesto por la dirigencia del fútbol argentino, en solidaridad con su presidente y su tesorero.

Aquella vez, además de destacar la obra que llevó adelante la gestión de Cavagliatto, uno de sus delfines en el Comité Ejecutivo de la AFA, ‘El Comandante’ aprovechó la ocasión para mencionar varias veces a ‘Don Cacho’, y llenarlo de elogios. El aludido no fue otro que el empresario cuartetero Emeterio Farías, histórico caudillo de Escuela Presidente Roca, máxima autoridad de la Liga entre 2004 y 2019 y titular de la Agencia Córdoba Deportes durante la última gobernación de José Manuel De la Sota.

Devolviendo gentilezas, el referente de la música y el fútbol local no desaprovecha cada oportunidad que se le presenta para calificar de ‘brillante’ la gestión de la actual conducción del fútbol nacional.

DÍA DE GLORIA. El 11 de junio del año pasado, Claudio Tapia estuvo en Córdoba con motivo de la inauguración del Centro Deportivo de Instituto. /// CEDOC PERFIL

Tácticas y estrategias

Los lazos entre la Liga Cordobesa de Fútbol y la AFA, que se estrecharon durante el largo reinado de ‘Don Julio’ Grondona y se dilataron en las gestiones inmediatamente posteriores, tuvieron una suerte de ‘renovación de votos’ el 24 de noviembre de 2017, cuando Tapia visitó la sede de 9 de Julio 660 y fue agasajado por la dirigencia de los clubes locales. Allí Farías lo definió como ‘uno de los nuestros’ y le dio la bendición ante sus pares.

El 24 de mayo de 2024, en plena avanzada del gobierno libertario respecto a la privatización del fútbol, la Liga organizó un encuentro que fue destacado como una suerte de ‘Cordobazo futbolero’, bajo el lema ‘No a las Sociedades Anónimas Deportivas’. En el epílogo de ese evento, que se llevó a cabo en un hotel cercano al Parque Sarmiento, dirigentes de clubes capitalinos y del interior provincial firmaron un manifiesto en apoyo a las asociaciones sin fines de lucro como modelo de gestión deportiva. Tapia y Toviggino, quienes habían prometido su asistencia al multitudinario encuentro, ‘quedaron varados en la ciudad bonaerense de San Fernando, cuando se trasladaban a Córdoba en un vuelo privado’, según se informó.

“Entendemos que el fútbol constituye una organización autónoma, con normas y estructuras propias que deben ser respetadas", afirmó la Liga Cordobesa de Fútbol a través de un comunicado, marcando la cancha respecto al conflicto entre la AFA y el gobierno nacional.

Por entonces, Farías atribuyó a “los famosos lobbies” el carácter de necesidad y urgencia que la gestión de Javier Milei pretendía asignarle al desembarco de las SAD, y focalizó su crítica a la administración central en la figura Patricia Bullrich, la entonces titular de la cartera de Seguridad. “Escuché a la ministra de los palos, porque lo único que ha hecho hasta ahora es mandar a pegarle a la gente, decir que hay capitales ingleses esperando para invertir en el fútbol argentino... ¡Ministra, ya nos afanaron las Malvinas, y ahora usted quiere entregarles nuestros clubes!”, señaló.

Bullrich, actual senadora nacional, fue quien más cuestionó la participación de ‘Chiqui’ Tapia y la AFA, en el reciente operativo de liberación y posterior traslado a Argentina del gendarme Nahuel Gallo, quien permanecía detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.

La crítica de la funcionaria escribió una nueva página en la historia del enfrentamiento entre la cúpula del fútbol argentino y el actual gobierno nacional, cuyo capítulo judicial -una denuncia penal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ALCA)- derivó en un pedido de indagatoria a Tapia y Toviggino, y un inmediato contragolpe: la decisión de parar la pelota.