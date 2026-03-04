¿Quién te abre la puerta cuando pedís un Uber?: el perfil de los conductores de la app en Córdoba

En Córdoba, miles de personas trabajan como conductores de Uber y forman parte de un fenómeno que ya se consolidó como una alternativa laboral estable dentro de la economía de plataformas en Argentina. Un informe publicado en 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo, elaborado junto a Uber y la consultora Ipsos Public Affairs LLP, relevó a 2.589 conductores en el país entre agosto y septiembre de 2024 y permite reconstruir, por primera vez con datos oficiales, quiénes son, cómo trabajan y cuál es su situación social y laboral.

Según el informe, el perfil sociodemográfico de los conductores relevados muestra un patrón claramente definido. En el país, el universo de conductores se compone mayoritariamente por varones adultos, con responsabilidades familiares y con un nivel educativo medio.

En concreto, los datos oficiales indican que:

- El 89% de los conductores son hombres .

de los conductores son . - La edad promedio es de 42 años .

. - El 80% tiene menos de 54 años .

tiene menos de . - El tamaño medio del hogar es de 3,4 integrantes .

. - El 47% tiene educación terciaria o superior.

tiene educación o superior. - El 10% nació en otro país.

Este recorte muestra que, en el país, quienes manejan en la plataforma no responden al perfil de trabajadores jóvenes ocasionales, sino a personas adultas, con trayectorias laborales previas y estructuras familiares activas, para quienes la app se integra como una fuente estable de ingresos dentro de un contexto laboral marcado por la incertidumbre.

Por otro lado, el estudio revela que el ingreso mínimo mensual que los conductores aceptarían para dejar Uber y tomar un empleo asalariado, es el más alto de toda América Latina. El promedio se ubica en 3.908 dólares mensuales y la mediana en 1.593 dólares, valores que superan a todos los países relevados por el informe

Más que ingresos, una relación de dependencia

El estudio muestra que en Argentina el 38% de los conductores planea seguir manejando con Uber de manera continua en el futuro próximo

En la comparación regional, este comportamiento marca una diferencia clara: mientras en otros países la conducción aparece con mayor frecuencia como una alternativa transitoria, en Argentina se consolida como un esquema laboral de mediano y largo plazo.

Otro rasgo distintivo del caso argentino es el nivel de endeudamiento. El 56% de los conductores en Argentina declara tener deudas, el porcentaje más bajo entre los países incluidos en el relevamiento

Sin embargo, esta menor incidencia de deuda no implica mayor estabilidad económica. El mismo informe muestra que una proporción importante de los conductores no cuenta con ahorros suficientes para sostenerse durante períodos prolongados sin ingresos, lo que los vuelve altamente dependientes de la actividad diaria en la plataforma

La brecha real entre los conductores argentinos y el resto de América

Los conductores argentinos comparten con el resto del país tres rasgos que los separan del promedio regional:

- una vara salarial muy alta para poder abandonar Uber,

para poder abandonar Uber, - una alta disposición a permanecer en la plataforma en el corto y mediano plazo,

en el corto y mediano plazo, - y una situación financiera frágil, aun con menor nivel de deuda que otros países.

La combinación entre el salario de salida más alto de América Latina y la elevada proporción de conductores que proyecta seguir usando la app expone una transformación silenciosa del mercado laboral urbano.

En Córdoba, Uber ya no opera únicamente como una salida frente a la falta de empleo: se integra como un sustituto parcial del trabajo asalariado tradicional. Para miles de choferes, dejar la plataforma no es una decisión individual, sino una posibilidad atada a la aparición de un empleo que hoy, según los propios parámetros del mercado, no logra competir en ingresos ni en disponibilidad inmediata.