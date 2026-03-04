Intendente de Villa Allende sobre la disputa entre Villarruel y el Gobierno: "Comparto la apreciación de la doctora Bullrich"

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, coincidió con la senadora Patricia Bullrich en sus críticas a la vicepresidenta Victoria Villarruel al analizar la interna libertaria.

"La relación que teníamos es a través de un vecino nuestro que era asesor de ella, pero que actualmente ya no lo es. Esa era nuestra relación con ella. No sé cuáles son los problemas entre Victoria Villarruel y el mileísmo", aclaró.

“Hubo un quiebre”

“Es una interna muy fuerte. Evidentemente hubo un quiebre, ya no la consideran parte del gobierno por lo que me han estado comentando", aseguró en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Además Cornet analizó el comportamiento de la vicepresidenta en ámbitos legislativos y públicos, aunque aclaró que no posee información directa sobre las negociaciones internas del Congreso.

No obstante advirtió sobre las motivaciones que podrían estar alimentando las sospechas dentro del espacio oficialista. "Uno no sabe lo que pasa en el Senado. Uno no sabe con quién está reunida la vicepresidente, con quién habla, con quién acuerda, un montón de cuestiones que pueden estar motivando estas declaraciones del resto del espacio político de la Libertad Avanza", señaló.

“Yo comparto la apreciación de la doctora Bullrich”

Cornet coincidió con las críticas emitidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto a la estrategia comunicacional y política de la titular del Senado. Al ser consultado sobre la presencia de la vicepresidenta en zonas de conflicto para ganar visibilidad afirmó que "yo comparto la apreciación de la doctora Bullrich".

En este sentido profundizó su postura al observar que "uno ha notado que se han utilizado ciertos flancos para hacer política y eso uno lo ha notado. Por eso yo acuerdo con Bullrich en ese sentido. A mí cuando vi esos gestos, a mí no me gustaron".

En consecuencia, Cornet enfatizó que estas actitudes representan un cambio en la dinámica que Villarruel mantenía originalmente con el Ejecutivo nacional. Según su perspectiva, se trata de movimientos que no resultan constructivos para el espacio gobernante.

"Vuelvo a lo mismo, yo solamente veo lo mismo que ves vos y que ve el resto y son detalles, son gestos comunicacionales, si se quiere, que a mí no me gustan", remarcó en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg.

Portones en Villa Allende

Por último en el plano de la gestión local brindó precisiones sobre el progreso del proyecto de cerramiento de calles en Villa Allende. Al respecto confirmó que el plan continúa avanzando según los plazos legales e informó que "se han licitado los portones”.

“Ahora estamos sacando el pliego de las cámaras adicionales que necesitamos, así que está fluyendo y está yendo prolijito cumpliendo todo lo que tenemos que hacer legalmente", finalizó Cornet.



