Luis Macario: "Argentina necesita estabilidad, reglas claras y un rumbo económico consistente"

El titular de la Unión Industrial Córdoba (UIC), Luis Macario, sostuvo que "Argentina está necesitando estabilidad, reglas claras y un rumbo económico que sea consistente”.

También manifestó que “estamos totalmente de acuerdo” con el comunicado que emitió ayer la Unión Industrial Argentina (UIA), donde se fijó la posición del sector.

Unión Industrial Córdoba

“En ese sentido el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal, la baja de inflación son condiciones indispensables y que nosotros lo venimos pidiendo en todos los foros desde hace muchísimo tiempo", agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Además subrayó que "la industria agrega valor a los recursos naturales, genera empleo formal, algo que está haciendo falta y mucho acá en Argentina, porque tenemos una importante parte de la población que está en negro, impulsa la innovación, sin ninguna duda, dinamiza las economías regionales, da valor agregado a los recursos naturales".

Comunicado de la UIC

"Juzgarlo es muy fácil, sobre todo cuando nunca han tenido quienes lo hacen por ahí nunca han tenido que pagar una nómina”, advirtió al referirse al rol de los empresarios.

“Hay que estar en la piel de que tiene familias por detrás y saber la responsabilidad que eso significa y en un contexto donde la economía estaba sinceramente sin ningún tipo de rumbo", evaluó.

“Esto no quita de que también como en todos los ámbitos de la vida hayan algunos empresarios que se hayan aprovechado de determinadas situaciones”, aclaró.

Por último respecto a la posible apertura de las importaciones y la competencia con el mercado externo, Macario planteó que el sector está dispuesto a competir siempre que se resuelvan las asimetrías de costos.

Apertura de importaciones

"La competencia es parte de cualquier economía moderna y eso nosotros lo tenemos que entender. Acá lo importante es que esa competencia se dé en condiciones razonables”, aseguró.

“Si queremos competir con el mundo, tenemos que trabajar sobre los costos y ahí tenemos cuestiones que son estructurales y que no dependen de las empresas como la presión impositiva, el tema logístico, el tema de financiamiento", concluyó Macario.