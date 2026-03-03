Caputo en Córdoba: Los empresarios celebraron el modelo a pesar del impacto en la actividad

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó este mediodía en la Fundación Mediterránea en Córdoba, donde repasó los pilares del programa económico del Gobierno Nacional. Ante un auditorio colmado de referentes del sector productivo, el funcionario hizo hincapié en el equilibrio fiscal, la lucha contra la inflación y la importancia de recuperar la credibilidad institucional del país para atraer inversiones.

Durante su exposición, Caputo ratificó que no se tomarán medidas precipitadas respecto al cepo cambiario y que el ordenamiento de las cuentas públicas es la base innegociable de la gestión. El clima en el salón de la Fundación Mediterránea fue de sintonía entre los empresarios y el economista, que se tradujo en gestos concretos: varios de los pasajes del discurso de Caputo fueron celebrados y aplaudidos, especialmente aquellos donde el ministro ratificó la inamovilidad del déficit cero y la batalla cultural por la transparencia moral de la economía.

La visión de los empresarios

Uno de los puntos que más resonó en el auditorio fue el enfoque ético del modelo. Juan Carlos Rabbat, de la Universidad Siglo 21, destacó que la disertación tocó temas vinculados a la moral y al futuro del país: "Es una presentación que tiene que ver con las decisiones económicas vinculadas a la moral. Los incentivos para que la gente reciba bienes y servicios al menor costo posible y la mayor calidad. Es un desafío y este gobierno lo está intentando. La moral nunca fue una discusión en este país".

Por su parte, Marcelo Bechara, de Evoltis, subrayó la cercanía del ministro y el rol protagónico que hoy tiene el sector privado:

"Vi un Ministro claro, cercano, con datos concretos y una convicción que renueva el compromiso del sector productivo. Tenemos que recuperar la moral de nuestro país, porque es lo que va a hacer viable estas transformaciones que se están impulsando".

Caputo en Córdoba: "El kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante"

El impacto en los sectores y la "cola del cometa"

Incluso en sectores que hoy atraviesan momentos complejos, el apoyo se mantuvo firme. Martín Amengual, titular de la cadena Amérián, reconoció que el sector hotelero siente la baja en el turismo interno, pero valoró la previsibilidad: "Sirvió para entender sus fundamentos. En los últimos gobiernos cuando definían el modelo, luego hubo discontinuidad; pero hoy parecen estar seguros del rumbo y eso el empresariado lo valora. Da tranquilidad esa convicción absoluta".

En una línea similar, Marcos Lozada, del Sanatorio Allende, se refirió a las secuelas de la inestabilidad generada en la previa a las elecciones legislativas del pasado mes de octubre, y el deseo de normalización: "Todo lo que sea normalizar, pasar a ser un país normal, lo apoyamos. El clima previo a las elecciones nos hizo mucho daño que aún nos sigue afectando, es como la cola de un cometa que sigue golpeando, pero el empresariado apoya a este hombre".