El Norte Seguros impulsa su automotor 2026 con franquicias fijas y coberturas sin límite

Norte Seguros renueva su ramo automotor con una propuesta enfocada en previsibilidad y potencia comercial: amplía los años de suscripción, extiende renovaciones y suma una nueva franquicia fija de $2.500.000 en “Todo Riesgo”. “El mercado actual exige agilidad”, afirmó Franco Tarasco, quien destacó que con franquicias fijas “el asegurado sabe exactamente cuál es su participación en el siniestro”.

El diferencial se consolida con la “Mega Cobertura”, que elimina límites en adicionales clave como cristales, granizo, inundación y robo de ruedas, y con la ampliación de la responsabilidad civil voluntaria hasta el 100% del valor base. “Hemos eliminado los límites en los adicionales más valorados” y ofrecemos “un respaldo de solvencia que brinda una seguridad superior”, resumió Tarasco, junto a un sistema de emisión exprés que permite obtener la póliza en minutos.

- Estamos viendo modificaciones significativas en la oferta del seguro automotor de El Norte para marzo. ¿Cuál es el objetivo principal de esta renovación?

El mercado actual exige agilidad y coberturas que se adapten a la realidad económica de los asegurados. Nuestro objetivo es brindar herramientas que potencien la capacidad de venta del productor. Por eso, a partir del 1° de marzo de 2026, implementamos modificaciones que no solo amplían los límites de suscripción, sino que ponen a disposición del asegurado beneficios premium sin límites en coberturas clave.

La cobertura "Todo Riesgo" es siempre un punto crítico. ¿Qué novedades traen para el segmento y cómo se diferencian de la competencia?

Traemos una propuesta sumamente competitiva y transparente. Somos una de las pocas compañías que trabajan con franquicias fijas, lo cual brinda una previsibilidad absoluta y es muy fácil de entender para el asegurado: ante un evento, el asegurado sabe exactamente cual es su participación en el siniestro sin depender de porcentajes variables sobre sumas que se actualizan constantemente. Estamos lanzando una nueva franquicia fija de $2.500.000 para la cobertura “D”, adecuándonos a los valores actuales. Además, ampliamos los años de suscripción a año en curso más 10 años en todas las zonas para pólizas nuevas. Un diferencial clave para la fidelización es que también ampliamos las renovaciones de pólizas vigentes hasta 5 años posterior al límite de suscripción. Esto le permite al productor mantener clientes con unidades de mayor antigüedad bajo un esquema de protección superior.

¿Qué nuevos beneficios encontrarán los productores en el adicional "Mega Cobertura"?

Con nuestro adicional de “Mega Cobertura”, que incluimos automáticamente en nuestras coberturas más completas, es donde realmente marcamos la diferencia. Hemos eliminado los límites en los adicionales más valorados en las coberturas "Todo Riesgo" y "C". Ahora, elementos como cerraduras, cristales laterales, parabrisas, granizo e incluso inundación y cristales de techo no tienen límite de suma asegurada. Incluso en la protección que ofrecemos respecto del robo de ruedas para estas coberturas, no tenemos límite de cantidad de eventos ni de ruedas por evento durante toda la vigencia de la póliza. Para el productor, esto se traduce en potencial de venta y tranquilidad absoluta ante el siniestro.

En cuanto a la responsabilidad civil, ¿por qué decidieron extender la opción de límites ampliados?

Fuimos una de las primeras compañías en ofrecer limites superiores a los establecidos por SSN, como una respuesta necesaria a la realidad judicial. Hoy vemos que los límites por acontecimiento establecidos por la SSN suelen quedar muy por debajo de los importes reclamados en los juicios, dejando al asegurado en una situación de vulnerabilidad patrimonial preocupante. Por eso, sumamos a las alternativas ya vigentes del 25% y 50%, la opción de ampliar el límite de RC voluntaria al 100% del valor base para autos, camionetas, motos y camiones. Es un respaldo de solvencia que brinda una seguridad superior tanto al tercero como a nuestro propio asegurado ante sentencias que superan ampliamente los montos básicos del mercado.

El servicio de asistencia es vital para la experiencia del cliente. ¿Hay mejoras?

Totalmente. Ampliamos las opciones de kilometraje con planes que van desde 100 km hasta 800 km, con 4 productos para que el PAS seleccione el que mejor se adapte al asegurado. Cada uno de estos planes varían tanto en kilómetros como en cantidad de servicios por vigencia, e incluyen adicionales como auto sustituto, continuación de servicio, cambio de neumáticos, abastecimiento de combustible y lubricante, servicios en países limítrofes, gastos de alojamiento, asesoría legal, keeper y hasta peajes de ida y vuelta. Sin duda estamos ofreciendo uno de los productos más completos del mercado.

En un mercado que demanda velocidad, ¿cómo facilitan el trabajo diario del productor al momento de suscribir?

Ese es uno de nuestros pilares. En el Portal de Productores de El Norte Seguros contamos con un cotizador de automotores de última generación desarrollado por nuestra empresa de tecnología Xiku. Esta plataforma permite realizar cotizaciones de manera ágil y generar la solicitud de manera intuitiva en unos pocos minutos. Lo más importante es que contamos con un sistema de emisión exprés, que brinda la posibilidad de obtener la póliza al instante. El productor no solo vende una cobertura excelente, sino que ofrece una experiencia de servicio inmediata y sin fricciones.

Para finalizar, ¿cuál es el mensaje para el productor que busca una compañía sólida para colocar sus riesgos este año?

El mensaje es claro: en El Norte nos transformamos para ser el socio estratégico que el productor necesita a través de flexibilidad en la suscripción. No solo ofrecemos un producto robusto con beneficios sin tope, sino que simplificamos la comercialización con condiciones claras y un respaldo de solvencia que garantiza el cumplimiento de cada promesa. Invitamos a todos nuestros productores a aprovechar estas nuevas pautas para fidelizar su cartera y atraer nuevos negocios con una oferta líder en el mercado.

¿Cómo pueden contactarse los PAS interesados?

Se pueden comunicar con algún integrante de nuestro sector comercial que les brindarán la información y el acompañamiento necesario. Además, pueden contactarse con nuestra Casa Central llamando al (03564) 47-5700 o acercándose a cualquiera de nuestras trece agencias, donde recibirán atención personalizada para resolver sus inquietudes. Para más información, pueden ingresar también a nuestra web www.elnorte.com.ar o seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales.