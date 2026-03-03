El Frente Cívico demandará al Gobierno provincial y a Caminos de las Sierras por presuntos sobreprecios

El Frente Cívico anunció que presentará una demanda contra el Gobierno provincial y la empresa Caminos de las Sierras por presuntos sobreprecios en obras viales. La iniciativa fue confirmada por el senador Luis Juez, quien aseguró que la fuerza política tiene documentadas las irregularidades que denunciará ante la Justicia.

Juez afirmó que cuentan con “totalmente documentado el sobreprecio escandaloso”, aunque evitó precisar montos. Según indicó, el planteo judicial alcanzará tanto a la administración provincial como a la empresa concesionaria encargada de la infraestructura vial.

Juan Negri cuestiona el costo en Córdoba: "Servicios públicos con precio de Suiza, pero con calidad de Angola”

El senador cuestionó además las respuestas brindadas por la firma ante pedidos de información. “Manejás dinero público, tenés que rendir cuentas”, remarcó, y calificó de “absurdas” las explicaciones recibidas hasta el momento.

En ese marco, sostuvo que “el kilómetro de autovía que ha pagado Córdoba es verdaderamente obsceno” y expresó preocupación por el rol de los organismos de control. También lamentó que el Tribunal de Cuentas no cumpla —según su visión— las mismas funciones que en años anteriores.

Juez añadió que la situación genera tensiones incluso dentro del oficialismo provincial y afirmó que “se empiezan a poner en evidencia lo que está pasando en algunas agencias”. La demanda será presentada en los próximos días, según anticiparon desde el espacio político.