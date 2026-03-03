Sin acuerdo salarial, la UEPC convocó a un paro provincial para el 11 de marzo

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba rechazó por unanimidad la propuesta salarial del Gobierno provincial y anunció un paro provincial de 24 horas con movilización para el miércoles 11 de marzo, en caso de que no haya una oferta superadora. La decisión fue adoptada este martes en asamblea, tras la contundencia de la medida de fuerza del lunes 2, que según el gremio tuvo un 80% de acatamiento en la provincia.

El secretario general, Roberto Cristalli, confirmó que “la propuesta ha sido no aceptada por unanimidad” y que se exigirá una nueva oferta al Ejecutivo. Desde el sindicato señalaron que, luego del paro, el gobernador Martín Llaryora manifestó en un acto que trabajaría para mejorar la propuesta.

Entre los principales reclamos, la UEPC exige recuperar el poder adquisitivo del salario, garantizar aumentos por IPC acumulativo, el blanqueo de sumas no remunerativas y la continuidad del FONID para activos y jubilados durante toda la paritaria. También solicita la suspensión del FOSAEC por el plazo del acuerdo, la continuidad de la jerarquización de cargos directivos y la suspensión del diferimiento del artículo 58.

Además, el gremio planteó la necesidad de una línea de crédito para docentes afectados por descuentos vinculados a endeudamientos con tarjeta, así como la suspensión del artículo que permite aplicar descuentos por presencialidad docente. En el plano previsional, exige la derogación de la Ley 11.087 de Equidad Jubilatoria, la eliminación del diferimiento para jubilados y el cumplimiento del 82% móvil.

La asamblea también resolvió adherir por unanimidad al paro internacional de mujeres del lunes 9 de marzo, con movilización en Capital y acciones en el interior. En cuanto al paro provincial del miércoles 11, desde el gremio aclararon que, si el Ejecutivo presenta una propuesta superadora que contemple los puntos aprobados, la medida será suspendida y la oferta puesta a consideración de las bases.

En el ámbito nacional, la UEPC avaló la participación en los congresos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y reclamó la restitución de la paritaria nacional docente, la devolución del FONID, una nueva ley de financiamiento educativo y el envío de fondos nacionales a las cajas previsionales no transferidas.

Con el paro confirmado y la negociación abierta, el conflicto docente en Córdoba queda ahora supeditado a la respuesta que brinde el Gobierno provincial en los próximos días.