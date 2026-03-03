Juan Negri cuestiona el costo en Córdoba: "Servicios públicos con precio de Suiza, pero con calidad de Angola”

A un mes y medio de haber asumido como vocal en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP), Juan Hipólito Negri eligió confrontar. Lo hizo con una consigna clara: cuestionar la carga impositiva que se esconde —según su mirada— en las boletas de servicios públicos y el rol histórico del organismo que hoy integra.

“¿Por qué la Muni te cobra dentro del agua y la luz? En el agua el 16% para un fondo específico de obras de cloacas. Y por qué también te cobra el 9,9% dentro de la boleta de EPEC que usa -en teoría- para pagar la energía que gasta el municipio en toda la vía pública”, disparó en Punto a Punto Radio (90.7 FM). Para Negri, esto configura una doble imposición: “Todo en Córdoba tenemos doble imposición de patente, de renta”.

En el primer día del sistema de flagrancias, ingresaron 36 detenidos por 33 hechos presuntamente delictivos

En esa línea, amplió la crítica hacia la estructura tributaria general que impacta en los servicios se apunto a eliminar los ingresos brutos dentro de las facturas de los servicios públicos. Y sintetizó su diagnóstico con una frase que busca instalar agenda: “Son todas vacunas, no hay un nivel de ingresos para bancarse semejante presión”.

Qué hace Negri dentro del Ersep

Negri también puso bajo la lupa el funcionamiento interno del ente regulador. Aseguró que históricamente actuó más como aval de las decisiones del Ejecutivo que como defensor de los usuarios. “Es un ente que en realidad tendría que defender a los usuarios, pero que se financia con lo que cobra en la factura de las empresas y funciona a favor del gobernador que está”, sostuvo. Incluso fue más allá: “La gente lo tiene identificado como que es otro gran elefante blanco que lo único que hace es generar gasto y avalarlo”.

Desde adentro, prometió dar batalla política. “Primero trato de torcer una mayoría automática que hay. Exponiendo temas, representando una posición que se identifique con los usuarios y no con las empresas”, afirmó. Y resumió su estrategia: “Lo que estoy intentando hacer yo digo darlo vuelta pata para arriba, de empezar a clarificar qué es lo que pagás, el por qué y empezar a discutir servicio”.

El costo Córdoba

En cuanto al vínculo entre tarifas y calidad, el funcionario fue categórico: “Servicios públicos con precio de Suiza, pero con calidad de Angola”. Cuestionó el estado del alumbrado en los barrios periféricos y la prestación del servicio de agua, señalando que “el agua no solo que es cara, sino que ya es de dudosa calidad”. También se preguntó si las obras comprometidas por empresas como Aguas Cordobesas se han ejecutado en tiempo y forma.

"Cierran 50 kioskos por día": cómo es cóctel explosivo según Ernesto Acuña

El impacto económico, advirtió, ya no distingue sectores. “Ya es transversal, ya no mide ni ingresos ni clase”, dijo, y puso el foco en los comercios. “Muchos kioscos y muchos comercios también están cerrando porque es más cara la energía que el alquiler”. En gastronomía, describió un escenario de retracción: “Si antes laburabas seis días, hoy trabajás tres. Ya ni siquiera pensés en la venta, parate en los costos”.