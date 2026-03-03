Caputo en Córdoba: "El kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante"

En un auditorio colmado en Córdoba, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, destacó el rol de la provincia como uno de los motores productivos del país y subrayó la sintonía entre el Gobierno nacional y el sector privado.

“Córdoba es una provincia que siempre me recibe bien. Tiene un potencial enorme y es uno de los motores de nuestra economía”, afirmó al inicio de su discurso ante empresarios y referentes económicos.

Caputo planteó que el actual proceso económico marca una diferencia respecto de experiencias anteriores. Según explicó, en la Argentina el orden macroeconómico históricamente fue el resultado forzado de crisis profundas. “Siempre que tuvimos orden macro fue porque veníamos de atravesar una crisis. La crisis hacía el ajuste y ponía las cuentas fiscales en orden, algo que ningún político se animaba a hacer”, señaló.

En el primer día del sistema de flagrancias, ingresaron 36 detenidos por 33 hechos presuntamente delictivos

En esa línea, sostuvo que las crisis recurrentes tuvieron como causa la falta de compromiso para sostener el equilibrio fiscal en el tiempo. “Se creaban espejismos que tarde o temprano terminaban mal”, resumió.

Para el ministro, la gestión encabezada por el presidente Javier Milei se diferencia por la “determinación y el coraje” para encarar reformas estructurales. “Es la primera vez que tenemos un presidente con la vocación real de mantener el orden macroeconómico”, enfatizó.

¿Qué dijo Caputo sobre la inflación?

Caputo afirmó que, además de la voluntad política, el Gobierno ya puede exhibir resultados concretos.

“Hoy, después de dos años, podemos mostrar resultados -añadió-. Terminamos con el déficit fiscal y el cuasifiscal; consolidamos un proceso de desinflación; estamos en el pico del Estimador Mensual Económico (EMAE). Se logró hacer todo esto con la economía creciendo, logrando sacar 11 millones de argentinos de la pobreza».

Sumó que, además, terminaron con los piquetes, con regulaciones que “complicaban la vida” y “bajando impuestos” (estimó en $16.000 millones por año lo que se le devuelve al sector privado).

El ministro destacó además que el ajuste se realizó “sin default, sin planes Bonex y sin afectar ni violar la propiedad privada”, y aseguró que el proceso se dio en un contexto de recuperación de la actividad económica. “Todavía hay un largo camino por recorrer”, dijo.

Caso Nahuel Gallo: con una frase de Maradona, Zago criticó a Cancillería: “Se le escapó la tortuga”

En el tramo final, el ministro remarcó que la estrategia oficial combina disciplina fiscal con reducción de impuestos y regulaciones.“La competitividad se gana bajando impuestos y regulaciones desde el sector público, y desde el sector privado invirtiendo”, afirmó ante los empresarios cordobeses.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno avanzará con “todas las reformas que sean necesarias” para que la Argentina alcance los niveles de competitividad que, según expresó, el país merece.

¿Qué dijo Caputo sobre el conflicto en Medio Oriente?

Cuando hay un evento global como el que estamos viviendo, afirmó el ministro de Economía Luis Caputo, “hay que estar del lado correcto”. En relación con la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente, destacó la decisión del presidente de alinear a la Argentina con Estados Unidos e Israel, postura que según Caputo coloca al país “en el grupo correcto” frente a las tensiones geopolíticas actuales.

El ministro subrayó que años atrás la orientación internacional de la Argentina había sido distinta y citó como ejemplo gobiernos que, a su juicio, privilegiaron otros alineamientos. En contraste con aquellos tiempos, hoy —afirmó— “me deja cómodo como ministro estar del lado correcto” en términos geopolíticos.

Caputo aseguró además que Argentina capturó la atención del mundocomo destino de inversiones, impulsada en parte por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos oficiales, hay proyectos presentados por casi 70 mil millones de dólares y ya se aprobaron inversiones por más de 26 mil millones, que —indicó— generarán “cientos de puestos de trabajo”.

En ese contexto, sostuvo que las políticas impulsadas no solo fortalecen la posición internacional del país, sino que “lo que estamos haciendo inevitablemente nos va a llevar a una Argentina mejor”.

Zárate se suma a La Libertad Avanza y sacude el mapa político cordobés

A lo largo de su disertación, insistió en que la forma de ganar competitividad es bajando impuestos y regulaciones y fomentando la competitividad. En esa línea, dijo que el hecho de que la recaudación crezca se hace “logrando mayor formalización de empleo y de ahorros” por lo que “no fue una casualidad” que se enviaran al Congreso casi juntas las leyes de reforma laboral y de Inocencia Fiscal.

En la última parte de su disertación, el ministro abordó el debate en torno a qué pasa con la industria en el país. Planteó que el modelo del que viene la Argentina es “inmoral, injusto, regresivo e ineficiente”. En ese segmento volvió sobre los argentinos que compraban neumáticos en países limítrofes o ropa cuando viajaban porque eran más baratos, mientras que el que no podía viajar, “pagaba más”. Toda esa situación, señaló, no generó más inversiones.

“El esquema al que buscamos ir es al que beneficie al que menos tiene, a todos los argentinos -continuó-. Que todos puedan comprar a mejor precio. No hay un boom de importaciones, estamos 35% por debajo del pico de 2011, en el supuesto modelo industrial, y 11% por debajo de 2022. Todavía nos falta recorrer un camino importante en materia de competencia».

La palabra de Pía Astori

«Sin producción no hay desarrollo. Sin empresas no hay empleo. Y sin industria ni trabajo, no hay país posible. El Estado necesita un sector privado fuerte y competitivo. Y el sector privado necesita reglas claras y previsibilidad para invertir, producir y generar empleo de calidad», dijo la presidenta de Fundación Mediterránea.

"Creemos en la sana competencia, pero con inteligencia estratégica, como lo hacen países como Estados Unidos, que cuidan el ingreso de productos desde China para evitar distorsiones y proteger su entramado productivo. Competir sí, pero en igualdad de condiciones", planteó.

"Creemos firmemente que debemos ser socios del Gobierno: socios en el diseño de políticas públicas, socios en la construcción de soluciones concretas. Estamos a disposición del Gobierno nacional para contribuir desde el conocimiento, la experiencia y el compromiso con el desarrollo productivo".

"Argentina lo tiene todo: recursos naturales, capital humano de excelencia y empresarios con capacidad y vocación de inversión. El país logró la tan anhelada estabilidad gracias a decisiones firmes que apuntaron a ordenar la macroeconomía, reducir el tamaño del Estado y combatir prácticas que durante años afectaron la transparencia y la eficiencia", concluyó.