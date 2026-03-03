La vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Luis Petri protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que el legislador cuestionara a la funcionaria por utilizar el celular durante el discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa y la calificara de "golpista".

"Ha estado fuera de lugar dos años. No me sorprende. Cuando el Presidente habla de 'aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia', hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias", lanzó el exministro de Defensa durante una entrevista en Todo Noticias (TN).

Petri sostuvo que Villarruel "apostó por el fracaso del Gobierno" y amplió: "Si te ofrecés a la oposición para abrir el Congreso y sancionar y debatir leyes que hieren el programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te convertís?".

"Debe haber pensado en ser presidenta. No actuó como lo demanda la Constitución. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas", amplió el exintegrante del Gabinete.

El legislador mendocino insistió en que "Villarruel fue funcional a la oposición" y remarcó: "Hay que decirlo, no ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias".

Villarruel y los "trencitos de la alegría" de Petri con Milei

Ante las polémicas críticas del diputado de LLA, Villarruel le respondió a un usuario que cuestionaba al exministro de Defensa, indicó que lo reconocía solo por "los trencitos de la alegría con el Presidente Milei" y reclamó por el presunto "vacío" del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Desde su lugar, la funcionaria lanzó: "Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias".

La vicepresidenta cuestionó al exministro de Defensa por la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, la obra social de las fuerzas, la cual fue dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia y cuenta con una deuda de $200.000 millones.

Redoblando la apuesta contra Petri, la titular del Senado agregó: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas".

"Yo te conozco por golpista", lanzó duramente el exintegrante del Gabinete en un último ataque como respuesta al mensaje de la vicepresidenta.

