Zárate se suma a La Libertad Avanza y sacude el mapa político cordobés

El intendente de Jesús María, Federico Zárate, confirmó en la jornada de ayer su traspaso a La Libertad Avanza Córdoba y oficializó así un movimiento político que en las últimas semanas ya se insinuaba en distintos gestos públicos y posicionamientos. La decisión implica su incorporación al espacio que a nivel nacional lideran Javier Milei y Karina Milei, y reconfigura el mapa político del norte cordobés.

La confirmación llegó tras una reunión con el diputado nacional Gabriel Bornoroni, presidente de LLA Córdoba, quien le dio la bienvenida formal. “Valoramos muchísimo la experiencia de los intendentes como Federico. Seguimos en diálogo con muchos jefes comunales más que desean ser parte de este cambio”, señaló Bornoroni luego del encuentro.

Si bien el anuncio formal se conoció ahora, el acercamiento venía tomando forma desde hace meses. Uno de los gestos más visibles se dio durante la última edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, cuando el propio Milei visitó la ciudad. La presencia del Presidente en el tradicional evento —uno de los más convocantes del verano cordobés— fue leída en clave política, y los indicios del salto se hacían cada vez más visibñes.

En aquella oportunidad, Zárate evitó cualquier distancia discursiva y destacó la importancia de trabajar de manera articulada con la Nación. Ese clima de cooperación contrastó con la tensión que otros dirigentes radicales mantenían con el oficialismo nacional y alimentó las versiones sobre un eventual salto político.

Además, en el plano local, el jefe comunal avanzó con medidas de reducción del gasto político, revisión de contratos y un discurso centrado en la eficiencia administrativa, ejes que coinciden con la narrativa libertaria. En reiteradas intervenciones públicas subrayó la necesidad de equilibrio fiscal y orden en las cuentas municipales, conceptos alineados con el programa económico del Gobierno nacional.

“Nuestro candidato es Rodrigo de Loredo; a Bornoroni hoy no lo conoce nadie”

El salto no sorprende del todo en el escenario cordobés, donde La Libertad Avanza busca consolidar estructura territorial propia de cara a los próximos desafíos electorales del año 2027

Con este movimiento, Zárate se convierte en uno de los primeros intendentes en funciones del interior cordobés en oficializar su incorporación plena a La Libertad Avanza. Para el espacio libertario, el gesto tiene un fuerte valor simbólico: muestra capacidad de atraer dirigentes con gestión y estructura propia.