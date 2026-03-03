El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 3 de marzo

Este martes 3 de marzo el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.365 pesos y cotiza a 1.415 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.415.
Dólar Blue
- - Compra: $1.404.
- - Venta: $1.435.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.417,28 para la compra, y $1.418,57 para la venta.
Este martes 3 de marzo la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.425.
BBVA
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.420.
ICBC
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.435.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.377.
- - Venta: $1.417.