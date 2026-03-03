Fuerte temporal en Coronel Moldes: voladura de techos, caída de postes y vientos de hasta 120 km/h

Un fuerte temporal provocó voladuras de techos, caída de postes y graves daños en la ciudad de Coronel Moldes, en el sur provincial.

Temporal en Coronel Moldes

El intendente Ezequiel Moiso explicó que la magnitud del fenómeno climático que sorprendió a la región.

"Ayer a última hora de la tarde se levantó una columna marrón blanco que fue rápido. Se vino un viento, que Defensa Civil lo manifestaba que lo habían podido medir, de unos 120 kilómetros por hora, un viento que lo identificamos como un tornado, con vientos huracanados”, agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

"La ciudad es como que la destrozó. Al estar cortada la energía eléctrica, no tuvimos manera de medir la totalidad de los daños. Tenemos registrado siete voladuras de techo de manera total y 10 de manera parcial", precisó en diálogo con Julio Kloppenburg.

Además señaló que a "un galpón que era por donde ingresa el frente de la tormenta lo desarmó”. “Hay chapas a 500 metros del lugar, como si uno hubiera estrujado un papel, da miedo”, puntualizó.

Autoevacuados

“Las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas, se autoevacuaron. La solidaridad de los vecinos, es como que los acogieron en sus viviendas, porque no quisieron abandonar lo que le quedaba de su domicilio destrozado. Entonces quedaban en casa de vecinos. Solamente un matrimonio quedó en el hospital”, detalló Moiso.

Sin energía eléctrica

"El mayor daño que tenemos es las infraestructuras del cableado eléctrico de mediana y alta tensión. Tenemos muchísimas palmeras, que sostienen los cableados, rotas. Cuando le estoy hablando de palmera, no solamente palmeras de madera, sino palmeras de fibra cemento y palmeras de cemento, y está todo en el suelo, el daño fue muy grande, muy grande", aseguró el intendente.

“Estamos en contacto desde el momento cero con la cooperativa eléctrica y con dudas de que en el día de la fecha tengamos este energía. Todo esto es algo que que va a influir y el daño que va a significar con la pérdida de corte de cadenas de frío en los alimentos va a ser terrible", concluyó Moiso.

