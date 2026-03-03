Crimen de Mateo Cuello: su padre dijo que "fue premeditado" y que lo atacaron "con un proyectil de bulones”

El padre de Mateo Cuello, el joven de 18 años que murió tras recibir un golpe en la cabeza mientras circulaba en moto por Villa Dolores, habló con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7 y aportó detalles que, según él, demuestran que el ataque no fue espontáneo. "Creo que fue premeditado", afirmó Edgar Cuello, y enumeró los elementos que lo llevaron a esa conclusión.

Según su relato, Mateo salió esa noche desde San José hacia Villa Dolores junto a un amigo. La ruta que une ambas localidades pasa frente a la vivienda de uno de los acusados. Al regreso, los agresores los habrían visto pasar y salido en dos motocicletas a perseguirlos. "Pienso que estaba armado, como esperándolos, esperando que ellos regresaran", precisó el padre.

Tras una persecución de aproximadamente un kilómetro y medio, los atacantes alcanzaron a los jóvenes y lanzaron el proyectil que impactó en la cabeza de Mateo. El padre fue contundente al desmentir la versión inicial que circuló en medios: "No le pegaron con una piedra, sino con unos bulones armados, envueltos con cinta". El joven continuó conduciendo cerca de un kilómetro más hasta la casa de la abuela de un amigo, donde se detuvo al sentirse mal. Se lavó la cara y se desvaneció. No recuperó el conocimiento.

Al no llegar ambulancia ni policía con la rapidez que la situación exigía, el propio Edgar lo trasladó en su camioneta hasta el Hospital Regional de Villa Dolores, donde Mateo quedó internado en terapia intensiva con traumatismo de cráneo grave. Falleció días después.

Sobre el origen de la agresión, el padre descartó que su hijo tuviera algún vínculo de conflicto con los acusados. "Mi hijo no tenía problemas con ellos, era con el grupo de amigos", explicó. Según reconstruyó Edgar, la disputa se originó porque uno de los amigos de Mateo habría tenido un intercambio con la novia de uno de los agresores durante la primaria. Desde entonces, ese grupo hostigaba a cualquiera del entorno. "Creo que iban a cualquiera de ellos, no específicamente a él", sostuvo.

En relación al estado procesal de los detenidos, trascendió que hay dos imputados: un menor de 17 años alojado en el Complejo Esperanza de Córdoba y un mayor de 21 años, Emanuel Quintania, detenido en la cárcel de Bouwer.Investiga la Fiscalía de Fuero Múltiple de Primera Nominación a cargo de Lucrecia Zambrana.