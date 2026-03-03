Caso Nahuel Gallo: con una frase de Maradona, Zago criticó a Cancillería: “Se le escapó la tortuga”

El diputado nacional Oscar Zago (MID) cuestionó duramente a la Cancillería “por enterarse” de la liberación del gendarme Nahuel Gallo a través de redes sociales.

En relación con la reciente polémica por la vuelta al país del gendarme Nahuel Gallo desde Venezuela, el legislador manifestó su descontento con el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores y destacó la eficacia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por encima de la diplomacia formal.

“Se le escapó la tortuga”

“Me parece que se les escapó la tortuga. En la Cancillería se enteraron por un tuit. Están enojados. Yo creo que tienen que pueden estar enojados por la situación, se pueden enojar por una cuestión que no tengan comunicación con el gobierno venezolano. Pero después enojados porque el Gendarme está aquí libre con su familia, me parece que eso hay que esquivarlo totalmente. Lo único que tenemos que estar los argentinos (es) contentos”, analizó el diputado.

Y luego completó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”: “El gobierno se puede enojar por la inutilidad de la Cancillería. Se te escapó la tortuga, papá. El canciller no es canciller. El canciller es una persona de carrera que entiende, que habla varios idiomas”.

"Quisieron sacar a Diana Mondino, una excelente canciller, embajadora del mundo y pusieron a una persona que no se dedica, que estaba en el Ministerio de Economía y lo hicieron crack de algo que no juega nada”, expresó en diálogo con Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

"Entonces no te enojés y después te enojaste porque te enteraste por un tuit y bueno. Salieron corriendo a las 5 de la mañana a sacarse una foto porque quedaron totalmente descolocados”, subrayó Zago.

“No nos tenemos que enojar”

El legislador consideró que la acción de la entidad deportiva como un canal alternativo de diplomacia puede ser más efectivo que la política tradicional en contextos de conflicto. Sobre este rol de la AFA, explicó: “Al argentino en el mundo, en un rincón del mundo no lo conocen, pero si vos nombrás a Maradona o a Messi, te dicen, 'Sí, Argentina, nos conocen por eso'", recordó.

"Cuando vos enfocás por ese lado... terminás haciendo un acercamiento que no lo hacés con la política. Entonces, a veces no es malo si pasan como lo que pasó con Nahuel Gallo, que lo tenemos en Argentina, sano y a salvo. De eso no nos tenemos que enojar”.

“Los propios errores que vos cometés no se los quiera echar a otros. La culpa no se la echés a otro, la culpa la tenés vos porque tenés tipos en el gobierno que no entienden nada en lugares clave”, concluyó Zago.

JMP