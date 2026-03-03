Analista político sobre Milei: "Fue un atropello de insultos que no está a la altura de un presidente"

El analista político Gastón Toro aseguró que el mensaje de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso "no fue un discurso, en realidad fue un atropello de insultos que no está a la altura de un presidente".

“La grieta sigue garpando votos”

"La grieta sigue garpando votos. En realidad la grieta que fue usada, que fue creada por Néstor, después Cristina, que fueron los que empezaron a armar esta bendita grieta, fue aprovechada por Macri, fue aprovechada por Alberto Fernández”, agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“En este momento Milei, evidentemente los insultos y toda la cuestión disruptiva hacia sus oponentes, fue a su tribuna, que es hoy el 40% del núcleo duro en toda Argentina", precisó en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg.

“Lo que llama la atención en esta alocución de Milei es el nivel brutal de agresividad verbal que tuvo", enfatizó Toro.

Consecuentemente, el consultor alertó sobre lo que considera el inicio prematuro de una contienda política que afectará el clima social durante un tiempo prolongado.

“Una de las campañas electorales más largas de la historia argentina”

Además consideró que "va a ser una de las campañas electorales más largas de la historia argentina, porque ya arrancó en todos en todos los aspectos”.

“A nivel local, en los pueblos, en Córdoba, en Buenos Aires. Es decir, va a ser la campaña electoral más larga que el único recreo que va a tener el ciudadano lamentablemente, va a ser los 45 días del mundial. Después, va a ser la campaña electoral más larga", concluyó Toro.